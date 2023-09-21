أعلن وفاة والده ولوّح بتدمير كوريا الشمالية.. حساب نجل ترامب الموثق يثير جدلا واسعا

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية بنبأ وفاة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي غرد به نجله عبر منصة "X"، قبل أن يتم حذف التغريدة.

ولم يقف الحساب الخاص بترامب الابن عند حد نشر خبر وفاة الرئيس السابق، لكنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بدلا من والده، ثم غرد بأن كوريا الشمالية على وشك أن تُدَمَّر.

وبعد أقل من ساعة حذفت هذه التغريدات وعلق دونالد ترامب الابن في منشور على منصة إنستغرام قائلا "هل يمكن تزويدي برقم هاتف المخترق؟ حان الوقت ربما لتوظيف مسؤول عن حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

كما دخل إريك ترامب على الخط ساخرا بالقول "ما كلمة مرور دونالد ترامب الابن؟ هل كانت "دون 2024″؟".

حلقة 21 سبتمبر/أيلول من برنامج شبكات، رصدت بعض ردود أفعال مواقع التواصل على هذه التغريدات والتي تعامل معها البعض على أنها غير حقيقية، فيما قال آخرون إنها تزيد من المخاوف المتعلقة بالحماية على منصة "X".

نيلي، علَّق على هذه التغريدات قائلا "كلنا أدركنا أنه تعرض للاختراق لكنه أكثر يوم مضحك شهدته على تويتر… مخترق ذكي وحسه الفكاهي مميز.. للأسف ما قام به غير قانوني".

أما ساريل فاعتبر أن ما جرى يمثل ضربة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة "X"، حيث قال "أيعقل هذا؟ إيلون ماسك أعتقد سيصبح في ورطة كبيرة بسبب هذا الأمر، كيف يمكن اختراق حساب على أعلى مستوى بهذه السهولة؟".

لامي أيضا غرد في نفس الاتجاه قائلا "إكس من مأزق لآخر، كيف ستبررون هذا؟ كيف تطلبون منا تزويدكم بمعلومات بطاقة الائتمان إن كان ابن ترامب يتعرض للاختراق؟".

أما ريبان فاستبعد وقوع اختراق لحساب ترامب الابن، قائلا "بما أنه لم تكشف أي معلومات أو تفاصيل عن عملية الاختراق، قد يكون دونالد ترامب الابن أضاع هاتفه أو وثق بالشخص الخطأ أو ربما مزحة سخيفة من أحد معارفه، لم لا؟".

مع ذلك، فقد أثار الأمر مخاوف رواد مواقع التواصل فيما يتعلق بالحماية الأمنية على منصة "X"، ولا سيما أنها أعلنت في السابق عن توسيع فرق الحماية للتركيز على مكافحة التلاعب، وكشف الحسابات المزورة ومراقبة النظام الأساسي عن كثب بحثا عن أي تهديدات.