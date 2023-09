أوكرانيا تعلن استهداف مقر أسطول البحر الأسود في القرم

أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف اليوم الأربعاء مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، فيما قال مسؤول أميركي إن واشنطن تستعد للإعلان عن دعم عسكري إضافي مهم لكييف.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم على مقر الأسطول الروسي كان ناجحا، دون تقديم تفاصيل.

من جانبه، قال أندريه يوسوف المسؤول بالمخابرات الحربية الأوكرانية، في تصريحات للتلفزيون، إن الهجوم على الأسطول الروسي في القرم عمل مخطط له.

وأفادت قنوات من القرم على تطبيق تليغرام بوقوع انفجارات في شبه الجزيرة ونشرت صورا تظهر دخانا كثيفا، كما نشرت حسابات أوكرانية على موقع "إكس" (تويتر سابقا) مقطعا مصورا لما قالت إنها صواريخ "شادو" البريطانية في طريقها إلى القرم.

Heavy explosions in Crimea, presumably somewhere near the Abel bel military airport.

The Russian occupation claims that drones were intercepted and that only "grass" is burning but this looks not very likely.

The Kerch bridge has been closed and smoke screen has been deployed,… pic.twitter.com/XCGvLnQdtt

— (((Tendar))) (@Tendar) September 20, 2023