استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بأريحا

استشهد شاب فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمها نقلت في وقت مبكر من صباح اليوم مصابا بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا، وسط مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأمس الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم جنين شمالي الضفة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح، وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال حاصروا منزلا لعائلة قائد كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح أحمد أبو البهاء.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.