طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار.. كيف تراقب روسيا وتركيا الوضع في قره باغ؟

ينص اتفاق وقف إطلاق النار المعمول منذ 2020 بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ على نشر قوات روسية على طول خط القتال لضمان تنفيذ الاتفاق.

وترافق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ نهاية 2020 مع نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة لمراقبة مدى التزام الطرفين، وقد انتشر أكثر من 1960 جنديا روسيا على طول ممر لاتشين.

وتم تزويد هذه القوات بأسلحة خفيفة مع عدد قليل من ناقلات الجند المدرعة لإدارة أكثر من 20 نقطة تفتيش، وإقامة دوريات يومية في أجزاء مختلفة من المنطقة.

ولا تنتقل هذه القوات إلى نقاط التماس إلا عندما يتم إبلاغهم من أحد الطرفين بوجود تحركات عسكرية ما.

كما يتم تشغيل طائرات المراقبة دون طيار التابعة للوحدة من مركز قيادة روسي تركي مشترك على بعد نحو 20 كيلومترا من نقاط التماس وتحديدا عند قرية كيامادينلي في منطقة أغدام.

يذكر أن المركز المشترك يضم 120 جنديا نصفهم من الروس ونصفهم الآخر من الأتراك، وينص الاتفاق على بقاء هذه القوات لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد.