تونس تغرق في ظلام دامس لساعات إثر تعطل كامل للكهرباء

عاش سكان تونس في ظلام دامس لساعات إثر انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مناطق البلاد بسبب عطل فني وفق شركة الكهرباء التونسية.

وأفاد السكان أن الانقطاع النادر والمفاجئ للتيار الكهربائي الذي حدث بعد الساعة الواحة من فجر اليوم الأربعاء، شمل كافة التراب التونسي، واستمر لنحو 4 ساعات.

وبدأت عودة الكهرباء تدريجيا اعتبارا من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في عدة أحياء بتونس العاصمة.

وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التابعة للحكومة، في بيان إن الانقطاع كان بسبب عطب طارئ في أحد المولدات الرئيسية في شبكة الكهرباء بالعاصمة.

ونادرًا ما تشهد تونس انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في جميع أنحائها.

وكانت السلطات التونسية قد اتخذت بعض الإجراءات في صيف هذا العام، وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، من بينها تقنين استخدام الكهرباء لفترات قصيرة، لكنها كانت في كل مرة تطال منطقة تشهد استهلاكا كبيرا للطاقة.