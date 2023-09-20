تونس تغرق في ظلام دامس لساعات إثر تعطل كامل للكهرباء

عاش سكان تونس في ظلام دامس لساعات إثر انقطاع التيار الكهربائي، عن جميع مناطق البلاد؛ بسبب عطل فني وفق شركة الكهرباء التونسية.

وأفاد السكان أن الانقطاع النادر والمفاجئ للتيار الكهربائي، الذي حدث بعد الساعة الواحدة من فجر اليوم الأربعاء، شمل كل التراب التونسي، واستمر لنحو 4 ساعات.

وبدأت عودة الكهرباء تدريجيا بداية من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، في أحياء عدة بتونس العاصمة.

وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التابعة للحكومة في بيان، إن الانقطاع كان بسبب عطب طارئ في أحد المولدات الرئيسة في شبكة الكهرباء بالعاصمة.

ونادرا ما تشهد تونس انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في جميع أنحائها.

وكانت السلطات التونسية قد اتخذت بعض الإجراءات في صيف هذا العام، بسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، من بينها: تقنين استخدام الكهرباء لفترات قصيرة، لكنها كانت في كل مرة تصيب منطقة تشهد استهلاكا كبيرا للطاقة.