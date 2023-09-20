اعتقالات بتركيا لمروجي خطاب الكراهية على منصات التواصل

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء إن 27 شخصا مشتبها فيهم اعتقلوا في عمليات متزامنة نُفذت في 14 ولاية شملت مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية" على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هؤلاء المعتقلين حرّضوا الجمهور بشكل علني على الكراهية والعداء.

وأشار الوزير التركي -في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس- إلى تحققهم من هوية "مغرد كويتي" متهم بالإساءة عبر منشورات للجمهورية التركية، ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك ولجواز السفر التركي.

وأوضح أن التحقق من هوية المغرد تم بتنسيق من رئاسة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن، وبدعم من مديرية الاستخبارات، وأن المغرد يقيم في الكويت ويدّعي أنه كاتب، "ورفعنا دعوى قضائية ضده، وسنتابع القضية".

كما ذكر موقع "يني شفق" التركي أن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا ضد 27 من المشتبه فيهم والموقوفين بتهم "تحريض الجمهور علنا على الكراهية" و"نشر معلومات مضللة".

يشار إلى أن وتيرة خطاب وممارسات الكراهية ضد الأجانب تزايدت بشكل ملحوظ في تركيا مع بداية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث لعبت أطياف من المعارضة كثيرا على وتر التخويف والتحذير من الأجانب، خصوصا اللاجئين وعلى رأسهم السوريون.

وكان من تبعات ذلك حوادث عنصرية عدة، كان آخرها اعتداء تركي على سائح كويتي بولاية طرابزون شمالي شرقي البلاد يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.