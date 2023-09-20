الكشف عن سرقة دبابة إسرائيلية من قاعدة تدريب عسكرية

كشفت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن قيام مجهولين خلال ساعات الليل بسرقة دبابة من قاعدة عسكرية شمال إسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد لعثور الشرطة على الدبابة التي سرقت ليلا من قاعدة تدريب تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من تقاطع إليكيم قرب حيفا.

وقالت الشرطة -في تصريح مكتوب- إنه عند تلقي تقرير من ممثل وزارة الدفاع، عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب للجيش. وبدأ ضباط الشرطة إجراء عمليات البحث، وبعد وقت قصير عثروا على الدبابة في ساحة خردة بمنطقة نيشر (قريبة من مكان السرقة).

חריג: טנק נגנב מבסיס אימונים סמוך לאליקים- המשטרה פתחה בחקירה

צילום: דוברות המשטרה pic.twitter.com/Vzg9842hZa — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 20, 2023

وحسب تصريح الشرطة فإنه -من خلال التحقيق الأولي في ملابسات القضية- يشتبه في أن الدبابة غير نشطة وتم سرقتها من مكان الحادث، لأسباب يتم التحقيق فيها بهذه المرحلة.

وأوضحت الشرطة أنه -عند تحديد مكان الدبابة المسروقة- تم إرسال بلاغ إلى وزارة الدفاع، وفتحت الشرطة تحقيقا مشتركا مع الوزارة.

ولم توجه الشرطة -حتى الآن- اتهاما لأي جهة بالمسؤولية عن سرقة الدبابة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أقدم اثنان من الجنود القدامى بجيش الاحتلال على سرقة دبابة من مرتفعات الجولان، احتجاجا على سياسات الحكومة بإضعاف السلطة القضائية.