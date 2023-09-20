قصف وقتلى ومصابون.. هذا هو المعتاد في التطورات اليومية للحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 19 شهرا، لكن التطور الأكثر إثارة في الساعات الـ24 الأخيرة هو رفض أوكرانيا قبول دفعة جديدة من دبابات "ليوبارد" الألمانية.. فما السبب؟

الخبر بثته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء نقلا عن مجلة "دير شبيغل" ذائعة الصيت في ألمانيا، إذ قالت إن أوكرانيا رفضت قبول دفعة إضافية تتكون من 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" أرسلتها ألمانيا، قائلة إنها بحاجة إلى إصلاحات لا يستطيع الجيش الأوكراني تنفيذها.

ووفقا للمجلة، أخطرت كييف برلين مؤخرا بأن الدفعة الأخيرة من الدبابات التي وصلت إلى بولندا تتطلب إصلاحات كبيرة.

وبحسب صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية، فإن أول 10 دبابات ليوبارد قدمتها ألمانيا في يوليو/تموز الماضي إلى أوكرانيا كانت لديها مشكلات مماثلة.

بدورها، ردت وزارة الدفاع الألمانية على الخبر قائلة إنها لا تستطيع التعليق على حالات فردية، لكنها أضافت في ردها على "دير شبيغل" أن إصلاحات الدبابات جارية بالتعاون مع أوكرانيا.

في الميدان

وعلى صعيد الكر والفر اليومي في الحرب التي اندلعت منذ فبراير/شباط 2022، قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن القوات الروسية شنت أمس الثلاثاء قصفا مدفعيا واسعا استهدف مدينة خيرسون جنوبي البلاد.

وتتعرض خيرسون لقصف مدفعي بشكل يومي من قبل القوات الروسية المتمركزة حاليا على الجهة اليسرى لنهر دنيبرو.

في المقابل، يقول الجيش الأوكراني إنه يستهدف مواقع القوات الروسية بالقصف المدفعي، وإنه كبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما قتل شخص وجرح 3 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومستودعات لمواد غذائية في مقاطعة لفيف الأوكرانية، وتسبب الهجوم في احتراق نحو 300 طن من المواد الغذائية المخصصة للإغاثة الإنسانية وفق عمدة المقاطعة.

حريق وإسقاط واستسلام

وعلى الجانب الآخر، اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء في خزان للوقود بمنطقة أدلر الواقعة بالقرب من مطار سوتشي الروسي على البحر الأسود، وذلك عقب دوي انفجار لم تعرف أسبابه بعد، علما بأن رئيس بلدية سوتشي قال إن مطار المدينة ونظام النقل يعملان بشكل طبيعي.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نجحت الليلة الماضية في إسقاط 4 طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق منطقتي بيلغورود وأوريول الواقعتين في غرب روسيا.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، لم توضح الوزارة ما إذا كان إسقاط هذه الطائرات قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وحسب الوكالة ذاتها، فقد تزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضاد في يونيو/حزيران الماضي، وباتت هذه الهجمات تستهدف عددا من المناطق الروسية -بما فيها العاصمة موسكو- فضلا عن شبه جزيرة القرم.

أما وكالة سبوتنيك الروسية فقد نقلت عن متحدث عسكري أن القوات الروسية دمرت طائرة هجومية تابعة لوحدات الفرقة الخاصة "آزوف" التابعة للقوات الأوكرانية باتجاه كراسني ليمان، لافتا إلى أن خسائر "العدو" بلغت نحو 50 عسكريا.

كما نقلت الوكالة عمن وصفته بـ"مصدر مطلع" أن مجموعة جديدة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية استسلمت كأسرى في دونيتسك، مع استمرار جنود أوكرانيين آخرين في تسليم أسلحتهم.