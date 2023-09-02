18 قتيلا معظمهم إيرانيون في حادث سير بالعراق

قتل 18 شخصا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين في حادث سير في وقت متأخر -مساء أمس الجمعة- بين مدينتي الدجيل وسامراء في صلاح الدين شمال بغداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة، خالد برهان.

وجرى الحادث بين حافلتين صغيرتين قبل منتصف الليل بقليل، وأدى إلى مقتل 18 شخصا، وإصابة 15 آخرين معظمهم بحالة حرجة، حسب ما أفاد مصدر طبي في صلاح الدين.

وقال المصدر، إن شهود عيان أشاروا إلى أن سائق إحدى الحافلات قد يكون غفا خلف المقود أثناء القيادة.

ولفت مصدر طبي ثان، طلب عدم كشف اسمه، إلى أن 14 من القتلى هم من الزوار الإيرانيين، بالإضافة إلى أفغانيين اثنين، وشخصين مجهولي الهوية.

وقال مسؤول في هيئة الطرق، إن السائقين لقيا حتفهما، لافتا إلى أن إحدى الحافلات خرجت عن مسارها، وانحرفت نحو المسلك المعاكس.

ويتجه الزوار الشيعة إلى العراق لإحياء أربعينية الإمام الحسين، التي تبلغ ذروة مراسمها هذه السنة في 6 و7 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتصل نسبة كبيرة من الزوار سيرا إلى مرقد الإمام في كربلاء جنوب بغداد، بينما يستخدم آخرون وسائل نقل برية لنقلهم من المعابر البرية أو الجوية.

ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية العراقية، دخل أكثر من 2.6 مليون زائر العراق عبر المنافذ البرية والمطارات لغرض إحياء الأربعينية.

وقضى ما لا يقل عن 20 شخصا، غالبيتهم زوار إيرانيون، بحوادث سير وقعت في جنوب العراق يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تزامنا مع توافد حشود الزوار إلى مدينة كربلاء لإحياء أربعينية الحسين.

وأشار تقرير أعدته وزارة الصحة لسنة 2022 إلى تسجيل أكثر من 4900 حالة وفاة جراء حوادث السير.