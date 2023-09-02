اشتداد المعارك في مدن الخرطوم الثلاث والبرهان يرفض الإملاءات

أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية في أحياء الحزام جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أكد رئيس مجلس السيادة رفضه أي إملاءات.

وأشار المراسل إلى أن الجيش يقصف بالمدفعية الثقيلة أهدافا لقوات الدعم السريع في بحري وشرق النيل ووسط وشرقي أم درمان، بينما رد الدعم السريع على أهداف للجيش وسط وشرقي الخرطوم.

وأضاف المراسل أن طائرات حربية حلقت في سماء أم درمان، وعمدت قوات الدعم السريع إلى إطلاق المضادات الأرضية.

وكانت المعارك تواصلت في أم درمان وشمال كردفان وجنوب دارفور، حيث اتهم المتحدث باسم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف مناطق سكنية في الخرطوم والأبيض ونيالا بقصف مدفعي وصاروخي، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

في المقابل، قالت قوات الدعم إنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني من دون أن تحدد مكان إسقاطها.

رفض الإملاءات

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إنه يرفض الإملاءات ويرحب بأي دعم يخدم إعادة الإعمار.

وأضاف البرهان أن الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد، مشددا على ضرورة وجود جيش محترف مستقبلا، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها البرهان إلى مدينة سنكات في البحر الحمر.

وبدأت المعارك يوم 15 أبريل/نيسان الماضي بين الجيش السوداني بقيادة البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح 4.6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.