شاهد.. كيف تزيد "علبة الإشعال" من حرائق الغابات باليونان؟

تستمر فرق الإطفاء باليونان في مكافحة حرائق الغابات المنتشرة في شمال شرقي البلاد منذ أسبوعين.

وقالت إدارة الإطفاء إن الطقس الحار المصحوب بالرياح زاد في انتشار الحرائق ما أجبر السلطات على إجلاء الآلاف من منازلهم. كما ذكرت إدارة الإطفاء أن فرقها تمكنت من إنقاذ 25 مهاجرا كانوا محاصرين في غابات منطقة إيفروس بالقرب من الحدود مع تركيا.

وتشتهر منطقة إيفروس بأنها معبر لآلاف المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وقد عثر في وقت سابق على 20 جثة قضت بسبب النيران يعتقد أنها لمهاجرين غير نظاميين عبروا من تركيا ولاذوا بالغابات للاختباء من الشرطة.

لكن، لماذا اشتدت حرائق الغابات في اليونان هذا العام خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وكيف تعزوها الحكومة إلى التغير المناخي؟

هذا ما يوضحه التقرير المرفق الذي يشرح كيف تتكون ما تعرف بـ"علبة الإشعال" داخل الغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لتزيد من وتيرة الحرائق.