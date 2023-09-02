المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إجراء انتخابات في ظل حكومة موحدة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية.

جاء ذلك بعد لقاء الطرفين في مدينة القبة شرقي ليبيا، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وفق ما أفاد المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي.

وكانت "لجنة 6+6" (المشكلة من مجلسي النواب والدولة) أعلنت في السادس من يونيو/حزيران الماضي وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب، توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

وقال باتيلي إنه شدد وعقيلة على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة.

التقيتُ اليوم في مدينة القبة، برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. ناقشنا التطورات السياسية الجارية في ليبيا وشددنا على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة. كما اتفقنا على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية. pic.twitter.com/UvhqKciHKH — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 2, 2023

وأوضح أنه "لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبية لرغبة الشعب الليبي".

بدوره أكد عقيلة صالح مجددا "ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود لحل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.