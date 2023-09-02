السجن 18 عاما لزعيم "براود بويز" بقضية اقتحام الكونغرس

حكم قاض أميركي بالسجن 18 عاما على إيثان نوردين أحد قيادات جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، أمس الجمعة، لدوره في اقتحام مقر الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021.

وأدانت هيئة المحلفين نوردين بالتآمر بهدف التحريض وبجرائم أخرى، وتعد فترة عقوبته من أطول الفترات في قضية الهجوم على الكونغرس.

كما أصدر القضاء الأميركي، أول أمس الخميس، حكما بالسجن 17 عاما بحق جو بيغز الذي تولى قيادة جماعة "براود بويز" في ولاية فلوريدا، وأسهم باقتحام الكابيتول.

وتأسست "براود بويز" (Proud Boys) عام 2016، وهي جماعة يمينية داعمة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتضم أعضاء من الذكور فقط، وتقول إنها تساند حقوق حمل السلاح وتدافع عن قيم الغرب.





وفي 6 يناير/كانون الثاني 2021، أثار المئات من أنصار ترامب الفوضى وقاموا بأعمال عنف في مبنى الكونغرس، حين كان أعضاؤه يصادقون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وجرت هذه الأحداث بعد أن كرر ترامب -الذي لم يعترف بهزيمته في الانتخابات- الاتهامات بتزوير الاقتراع الرئاسي لمصلحة منافسه.

في حين اتهم الرئيس الأميركي بايدن، في وقت لاحق من الاقتحام، ترامب بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة وتهديد للديمقراطية.

وكانت لجنة التحقيق النيابية صوّتت في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 لصالح رفع توصيات بـ 4 تهم جنائية بحق ترامب في قضية اقتحام الكونغرس، تتمثل في عرقلة عمل الكونغرس، والتآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية، والتآمر لتقديم تصريحات كاذبة، والتمرد.