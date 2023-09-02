روسيا: صد هجومين أوكرانيين على جسر القرم وبيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط قواتها محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين فوق مقاطعة بيلغورود، والتصدي لهجوم أوكراني آخر بزورقين مسيّرين استهدف جسر القرم.

كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف اختبرت بنجاح صواريخ محلية الصنع يبلغ مداها 700 كيلومتر حاليا، وقد يصل مدى أحدها إلى ألف كيلومتر، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية تسعى إلى زيادة مدى أسلحتها الهجومية. في حين أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني إن بلاده قادرة على ضرب مواقع لروسيا في مدى يصل إلى 1500 كيلومتر.

وقد عادت حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها مؤقتا بسبب الهجوم الأوكراني.

وتعرض الجسر -الذي اكتمل بناؤه عام 2018 بعد 4 سنوات من سيطرة روسيا وضمها شبه الجزيرة من أوكرانيا- لهجوم متكرر منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل 18 شهرا.





هجمات سابقة

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم في يوليو/تموز الماضي على الجسر نفذته ما وصفت بأنها طائرة بحرية مسيّرة، وأودى بحياة شخصين.

كما تعرض الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا عبر مضيق كيرتش لأضرار بالغة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في انفجار قال مسؤولون روس إنه ناجم عن شاحنة انفجرت أثناء عبور الجسر.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت 5 ضربات دقيقة أدت إلى تعطيل نظام التحكم الإلكتروني الإستراتيجي للجيش الأوكراني.

وفي سياق منفصل، قال حاكم منطقة كورسك المجاورة لبيلغورود إن قرية على الحدود تعرضت لقصف أوكراني أسفر عن إصابة امرأة.

وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية؛ إذ تشن عشرات الطائرات المسيّرة في بعض الأحيان هجمات على روسيا دفعة واحدة.

تحصين موسكو

وكان عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين دعا إلى توسيع الدفاعات الجوية في المدينة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

وأفاد سوبيانين بنصب منظومات دفاع جوي جديدة في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة من أجل حماية المدينة.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا أمس الجمعة أنها شنت خلال الأسبوع هجوما بمسيّرات على مطار روسي انطلاقا من الأراضي الروسية للمرة الأولى.

هجمات روسية

على صعيد آخر، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجمات روسية مركزة في جبهة كوبيانسك شرقا، حيث تحاول القوات الروسية التقدم باتجاهها منذ أسابيع.

وأضافت أن الجيش الأوكراني يواصل هجماته باستخدام المروحيات والطائرات باتجاه مدينة مليتوبول من محاور عدة في الجبهة الجنوبية في زاباروجيا.

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية قصفت المواقع والقوات الأوكرانية لمنع أي تقدم باتجاه عمق دفاعاتها.

في المقابل، عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات قالت إنها لهجوم بقذائف المدفعية على القوات الأوكرانية في مدينة أوغليدار بمقاطعة دونيتسك.

كما بثت الاستخبارات الأوكرانية صورا قالت إنها لعملية نفذتها وحدات أوكرانية خاصة استهدفت منصات صاروخية للدفاعات الجوية الروسية في منطقة لوغانسك.

وأفادت الاستخبارات الأوكرانية أن وحدة أوميغا الخاصة دمرت 3 آليات لوحدة دفاع جوية روسية باستخدام مسيّرات قرب مدينة سفاتوف نهاية الشهر الماضي.