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الحرس الثوري يحتجز سفينة تنقل نفطا "مهربا" في مياه الخليج

epa03046696 (FILE) A file picture dated 30 December 2011 of an Iranian war-boat firing a missile during the Iranian navy military exercise on the Sea of Oman, near the Strait of Hormuz in southern Iran. An Iranian naval commander on 01 January 2012 said the country would not close the Strait of Hormuz in the Persian Gulf unless it was forced to do so. Around 40 per cent of the worlds ship-borne crude oil passes though the strait. 'We are after peace and security and free shipping and not after closing the Strait of Hormuz,' Deputy Navy Commander Admiral Mahmoud Moussavi told ISNA news agency. EPA/ALI MOHAMMADI
البحرية الإيرانية تعلن من حين لآخر احتجاز سفن في مياه الخليح (الأوروبية)
2/9/2023

ضبطت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني سفينة "تنقل وقودا مهربا" في مياه الخليج وأوقفت 4 من أفراد طاقمها، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت.

وقال مجتبى قهرماني رئيس المحكمة العليا في محافظة هرمزغان (جنوب)، إن القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة كانت تنقل 50 ألف ليتر من الوقود المهرب في المياه الخليجية.

وأضاف أن بحرية الحرس الثوري الإيراني "صادرت" السفينة و"أوقفت 4 أشخاص" خلال العلمية.

ولم يكشف على الفور عن مصدر السفينة أو تاريخ العملية.

وقال كهرماني إن الوقود سيوجه إلى "شبكة التوزيع القانونية" في البلاد.

تعزيزات أميركية

يشار إلى الجيش الأميركي عزز في الأسابيع الأخيرة وجوده في مياه الخليج بعدما اتهم إيران باحتجاز أو محاولة اعتراض سفن في هذا الممر الحيوي.

وفي السادس من يوليو/تموز الماضي قالت البحرية الأميركية إن الحرس الثوري صادر سفينة تجارية في الخليج.

وقبل ذلك اتهمت البحرية الأميركية القوات الإيرانية بمحاولة احتجاز سفينتين قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت إيران في وقت لاحق إن السفينة التي اعترضتها في مياه الخليج كانت تنقل كميات من الوقود المهرب.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية