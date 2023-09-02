الحرس الثوري يحتجز سفينة تنقل نفطا "مهربا" في مياه الخليج

ضبطت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني سفينة "تنقل وقودا مهربا" في مياه الخليج وأوقفت 4 من أفراد طاقمها، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت.

وقال مجتبى قهرماني رئيس المحكمة العليا في محافظة هرمزغان (جنوب)، إن القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة كانت تنقل 50 ألف ليتر من الوقود المهرب في المياه الخليجية.

وأضاف أن بحرية الحرس الثوري الإيراني "صادرت" السفينة و"أوقفت 4 أشخاص" خلال العلمية.

ولم يكشف على الفور عن مصدر السفينة أو تاريخ العملية.

وقال كهرماني إن الوقود سيوجه إلى "شبكة التوزيع القانونية" في البلاد.

تعزيزات أميركية

يشار إلى الجيش الأميركي عزز في الأسابيع الأخيرة وجوده في مياه الخليج بعدما اتهم إيران باحتجاز أو محاولة اعتراض سفن في هذا الممر الحيوي.

وفي السادس من يوليو/تموز الماضي قالت البحرية الأميركية إن الحرس الثوري صادر سفينة تجارية في الخليج.

وقبل ذلك اتهمت البحرية الأميركية القوات الإيرانية بمحاولة احتجاز سفينتين قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت إيران في وقت لاحق إن السفينة التي اعترضتها في مياه الخليج كانت تنقل كميات من الوقود المهرب.