وزير الخارجية السعودي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يُحل بدولة فلسطينية مستقلة
19/9/2023
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف -في تصريحات للتلفزيون السعودي الرسمي- أن "الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، ونريد من خلال المجهودات إعادتها إلى الواجهة".
وكان الوزير السعودي دعا إسرائيل إلى التعامل بجدية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة إيجاد طريق لحل القضية الفلسطينية عبر المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاقات حقيقية.
المصدر : وكالات