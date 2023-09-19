وزير الخارجية السعودي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يُحل بدولة فلسطينية مستقلة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف -في تصريحات للتلفزيون السعودي الرسمي- أن "الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، ونريد من خلال المجهودات إعادتها إلى الواجهة".

وكان الوزير السعودي دعا إسرائيل إلى التعامل بجدية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة إيجاد طريق لحل القضية الفلسطينية عبر المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاقات حقيقية.