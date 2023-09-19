وجد مضرجا بدمائه.. مقتل ملحق سابق بالسفارة العمانية في مصر يثير تفاعلا

لقي حادث مقتل الملحق الإعلامي السابق للسفارة العمانية بالقاهرة اهتماما لدى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين قالت السلطات المصرية إنها ألقت القبض على الجاني.

وكانت عديد من الصحف قد تداولت نبأ مقتل مواطن عماني في حي المهندسين بمحافظة الجيزة (جنوبي العاصمة المصرية)، وقالت وسائل إعلام مصرية إن وزارة الداخلية شكلت فريق بحث موسعا للقبض على مرتكب الجريمة.

الصحف العمانية قالت إن المواطن الذي عثر عليه مقتولا في منزله بمصر كان يشغل سابقا منصب الملحق الإعلامي في سفارة مسقط بالقاهرة، مشيرة إلى أن السلطات المصرية عثرت عليه مضرجا بدمائه داخل منزله في حي المهندسين.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، ونقل برنامج شبكات (الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2023) أبرز التعليقات على الحادث، التي تراوحت بين طلب القصاص والحديث عن تداعيات الجريمة على قطاع السياحة في مصر، في حين ركز آخرون على أنه حادث جنائي قد يقع في أي بلد.

من جهتها، أكدت السفارة العمانية في القاهرة الحادث بقولها "ببالغ الأسف والحزن، تلقت السفارة خبر مقتل عماني بالقاهرة، السفارة تتابع مع السلطات المصرية تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة".

في السياق، علّق حساب يحمل اسم رائد بالقول "إن شاء الله، حقه ما يضيع، وبإذن الله، المجرمين يأخذون عقابهم، وهذا لن يعود بشيء على أهله أكيد سوى بالقصاص".

أما محمد، فكتب "أتمنى أن ننظر إلى الحادث على أنه حادث إجرامي عادي، قد يكون لدواعي السرقة، ولا ينظر له (على) أنه خلاف سياسي، والحادث ممكن أن يحدث في أي بلد".

من ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على مرتكبي جريمة القتل، وقالت إنها شكلت فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما عاملة نظافة وسائق.

وقالت الوزارة إن عاملة النظافة دبرت الواقعة بغرض السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني.

يُذكر أنه في حال ارتكاب جريمة على أرض دولة ما يكون قضاؤها هو المختص في تطبيق قوانينها، وإن كان المتهم أو المجني عليه من دولة أخرى فيمكن لسفارته أن تتابع قضيته مع السلطات المحلية.