ناشط يقتحم مناظرة رئيس حكومة فرنسا السابق ويتهمه بسفك الدماء

اقتحم ناشط فرنسي مناظرة شارك فيها رئيس الحكومة الأسبق إدوارد فيليب، واتهمه بسفك الدماء في احتجاجات "السترات الصفراء" إبان فترة حكمه عام 2018.

وكان فيليب قد حل ضيفًا، أول أمس الأحد، خلال مهرجان "عيد الإنسانية" لمناظرة الأمين العام للحزب الشيوعي فابيان روسل في بعض القضايا التي تخص الشأن العام بإشراف صحيفة "لومانيتي" شمال باريس، ذات التوجه اليساري.

وقبل أن تبدأ المناظرة، اقتحم ناشط يدعى ريتشي تيبو المنصة، واختطف الميكروفون من يد فيليب، قائلا "لقد سفك الدماء ولا مكان له هنا. إنه قاتل أعمى" قبل أن يتم إيقافه بالقوة من قبل عناصر الأمن.

وظهر تيبو في مقطع فيديو آخر، مؤكدا أنه لا يمكنه البقاء صامتا، وهو الذي شاهد كناشط مشارك في السترات الصفراء، دماء رفاقه في المظاهرات "وأشخاصا كبارا في السن يسحلون".

وحظي موقف الناشط بتأييد العديد من رواد منصات التواصل، حيث استنكر النائب عن "حركة فرنسا الأبية" إيمريك كارون طرد تيبو من المنصة ومنعه من انتقاد فيليب، رغم أن المظاهرة في الأصل يسارية الاتجاه.

Curieux qu’à la Fête de l’Humanité un militant pro-gilets jaunes qui surgit sur scène pour critiquer Édouard Philippe soit viré comme un malpropre… On n’est plus des révolutionnaires? On préfère défendre les représentants de l’ordre établi qui s’en prennent aux manifestants et… https://t.co/ROF3VpuxOd

— Aymeric Caron (@CaronAymericoff) September 17, 2023