روسيا تسعى لتشكيل محور مع الصين لمواجهة الغرب

قال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إن القيادة الروسية تريد تشكيل محور مع بكين لمواجهة الغرب.

وقال باتروشيف، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في موسكو، إنه في ظل "حملة الاحتواء المزدوج" لروسيا والصين التي ينتهجها الغرب فإن تعميق التعاون بين البلدين على الساحة الدولية يكتسب أهمية خاصة.

وشدد على أنه "من المهم تطابق أو تقارب نهج روسيا والصين تجاه القضايا الأساسية للنظام العالمي الحديث والمشاكل الدولية الرئيسية".

كما جدد تأكيد دعم موسكو لبكين في عدة قضايا، منها تايوان وشينجيانغ "التي يستخدمها الغرب لتشويه سمعة الصين"، وفق تعبيره.

ورغم تأكيد الصين أنها تقف على الحياد في حرب روسيا على أوكرانيا، فإن الدول الغربية تطالب الصين باتخاذ موقف أكثر وضوحا وعدم تعزيز العلاقة مع موسكو.

وكشف عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور بكين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لعقد مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأضاف باتروشيف نتطلع إلى محادثات ثنائية مفصلة بين بوتين وشي جين بينغ الشهر المقبل في بكين.

وقد وجه الرئيس الصيني دعوة لنظيره الروسي للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين.