قيس سعيد يلمح لمسؤولية الحركة الصهيونية عن تسمية إعصار دانيال

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضمنيا تسمية الإعصار أو العاصفة التي ضربت السواحل اليونانية والليبية باسم "دانيال".

وقال سعيد، في مقطع فيديو بثته صفحة الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، "ألم يتساءلوا أو يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن التسمية دانيال؟".

وأضاف "دانيال هو نبي عبري، وقد تم الاختيار بطبيعة الحال من قبل الجهات التي تختار الأسماء، وهذا الإعصار تمت تسميته باسم دانيال ويرددونه.. ألم يتساءل أحد لماذا تمت تسميته بدانيال؟".

وتابع "لأن الحركة الصهيونية تغلغلت.. وتم تقريبا ضرب العقل والتفكير".

وقد تسبب إعصار البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في فيضانات مدمرة في ليبيا، تسببت في مقتل وإصابة آلاف بالإضافة إلى كثير من المفقودين، وألحقت دمارا كبيرا بالمنازل والممتلكات والمنشآت في مدن ساحلية شرقي البلاد.