شاهد.. قط يحاول المساعدة بالعثور على ناجين تحت أنقاض درنة

وثق ناشط من مدينة درنة الليبية التي اجتاحتها سيول عاصفة دانيال، قطة قال إنها تحاول مساعدته في العثور على ناجين أو الجثث أسفل أحد منازل أصحابها بالمدينة.

وعبر صاحب مقطع الفيديو عن استغرابه من المشهد، خاصة أن مثل هذا الدور ارتبط عادة ببعض الكلاب المدربة، مشيرا إلى أن القط يحاول إيصالهم إلى مكان من المحتمل وجود أحد العالقين فيه تحت الأنقاض.

ويوضح صاحب المقطع المصور -الذي لاقى رواجا على منصات التواصل الاجتماعي- أنه هو وصديقه لا يملكان الإمكانيات الكافية لسحب أو إنقاذ الأشخاص من تحت الركام، مرددا "هل يوجد أحد هنا؟" لعل هناك من يسمعه من تحت الأنقاض.





وتتواصل في درنة جهود الإغاثة والإنقاذ والبحث عن المفقودين، أملا في العثور على ناجين تحت الأنقاض والطمي، إلى جانب انتشال جثث من جرفتهم السيول إلى البحر جراء العاصفة التي ضربت المدينة مخلفة 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.