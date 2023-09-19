روسيا تهاجم لفيف وأوكرانيا تدمر صاروخا ومسيّرات

ضربت روسيا 3 مستودعات صناعية في هجوم بالمسيّرات على مدينة لفيف غرب أوكرانيا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، مما تسبب في اندلاع انفجارات ونشوب حريق ضخم وسقوط قتيل على الأقل، وفي حين تحدثت أوكرانيا عن تدمير صاروخ باليستي و27 طائرة مسيّرة روسية، قالت روسيا، إن قواتها صدت 7 هجمات في اتجاه دونيتسك، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح والمعدات.

وقال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تليغرام، إن الطائرات المسيّرة المغيرة هي من طراز شاهد الإيرانية الصنع، وأن دفاعاته تصدّت لها.

وقال حاكم لفيف مكسيم كوزيتسكي، إن رجال الإطفاء يتعاملون مع الحريق، وأن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما قد نقل إلى المستشفى. وأكد عمدة المدينة أندريه سادوفي، العثور في وقت لاحق على جثة رجل في أحد المستودعات تحت الأنقاض.

بدوره، قال حاكم الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي في منشور على تليغرام، إن "شخصين خرجا من تحت الأنقاض في لفيف، هما رجل وامرأة"، وأوضح أن المرأة بدت سالمة، بينما الرجل "في حالة سيئة".

ونشرت خدمة الطوارئ الأوكرانية -عبر تليغرام- مقطعا مرئيا يظهر اشتعال النيران في مستودعات صناعية في لفيف غربي أوكرانيا، استهدفتها القوات الروسية بالمسيرات الليلة الماضية.

ويظهر في المقطع المصور اشتعال النيران بشكل كبير داخل المستودعات، وسط محاولات فرق الإطفاء لإخمادها.

وقالت خدمة الطوارئ، إن طائرات روسية دون طيار هاجمت المدينة، ما تسبب في اندلاع حريق في 3 مباني مستودعات، بمساحة 9,450 مترا مربعا.

تطورات أخرى

وفي تطور آخر قال سلاح الجو الأوكراني -عبر منصة تليغرام-، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخا باليستيا واحدا من طراز إسكندر، و27 من إجمالي 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وأضاف المصدر ذاته أنه دُمّرت مسيرات من طراز شاهد إيرانية الصنع في مناطق جنوب أوكرانيا ووسطها وغربها، في حين أطلق الصاروخ في اتجاه كريفي ريه بوسط البلاد.

من جهته قال الجيش الأوكراني، إن قواته خاضت 35 اشتباكا مسلحا مع القوات الروسية على جبهات القتال كافة في الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن هجومه على المحور الجنوبي في زاباروجيا باتجاه ميليتوبول ما زال متواصلا، وأن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة، حسب قوله.

كما أكد تصديه لمحاولات القوات الروسية شن هجمات على محور باخموت، مضيفا أن نحو 70 بلدة أوكرانية تعرضت لقصف مدفعي روسي في الساعات الماضية .

وكشف الجيش الأوكراني أن روسيا حشدت نحو 100 ألف جندي في شبه جزيرة القرم، منذ بداية الشهر الجاري لتعزيز دفاعاتها هناك.

وكان الجيش الأوكراني أعلن استعادة أكثر من 5 كيلومترات مربعة من الأراضي على المحور الجنوبي للهجوم المضاد، كما قال، إنه سيطر على بلدة كليشيفكا جنوب باخموت شرقي البلاد. وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق الخطوط الروسية قرب مدينة باخموت المدمرة، بعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشيفكا في شرق البلاد في الآونة الأخيرة.

وتحدث الجيش الأوكراني عن وجود 8 سفن قتالية روسية في البحر الأسود، وبحر آزوف.





البيانات الروسية

وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المدفعية الروسية استهدفت بضربات دقيقة مواقع للقوات الأوكرانية قرب باخموت شرقي أوكرانيا.

وقال متحدث عسكري روسي، إن القوات الروسية صدت 7 هجمات في اتجاه دونيتسك، وبلغت خسائر كييف في الهجمات 210 جنود ودبابة واحدة ومدفعين.

كما نشرت قناة تلفزيونية مقربة من وزارة الدفاع الروسية مقطعا مرئيا قالت، إنه يوثق لحظة استهداف تحصينات أوكرانية بقذائف حرارية، في مكان بالمنطقة العسكرية الشمالية حسب قولها. ويظهر المقطع المصور لحظة توجيه الضربات الصاروخية باتجاه ما سمتها الوزارة أهدافا أوكرانية محصنة .

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أعلن، أمس الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 أهداف جوية في منطقة شيبيكينسكي. وأشار جلادكوف إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لكنه لفت إلى تضرر أحد خطوط الكهرباء أثناء اعتراض الأهداف الجوية.

وفي تطور آخر قالت وزارة الخارجية الروسية إن أي تجاوزات عسكرية على شبه جزيرة القرم ستقابل برد فوري وقاس كما في السابق.

تصريحات زيلينسكي

وبُعيد وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى احترام سلامة أراضي الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية، مضيفا أن روسيا اخترقت تلك المواثيق.

ودعا إلى زيادة قدرات المنظمة الدولية لوقف الاعتداءات ومنع حدوثها. وقد أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي سيجري في واشنطن محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ومع مسؤولين في الكونغرس والقيادات العسكرية الأميركية.

في غضون ذلك أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء أن أوكرانيا ستحصل "قريبا" على دبابات من طراز "أبرامز" من الولايات المتحدة.

وقال أوستن في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا المنعقد حاليا في ألمانيا إن الهجوم الأوكراني "يستمر بإحراز تقدم منتظم".

وكانت واشنطن وعدت كييف بهذه الدبابات في مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت بتقديمها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022.

وسترسل الدبابات مع ذخائر باليورانيوم المنضب قادرة على اختراق الآليات المصفحة أعلن عنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما نقلت صحيفة بيلد عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قوله، إن ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا ذخيرة إضافية ومركبات مدرعة وأنظمة لإزالة الألغام، في إطار حزمة مساعدات جديدة قيمتها 400 مليون يورو (427.84 مليون دولار)، لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال صواريخ كروز من طراز توروس.