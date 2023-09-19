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الصين تمهل القنصليات في هونغ كونغ شهرا لتقديم معلومات موظفيها

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القنصليات في هونغ كونغ يجب أن تبلغ عن وصول الموظفين أو مغادرتهم خلال مهلة 15 يوما (غيتي)
19/9/2023

أمهلت الصين القنصليات الأجنبية في هونغ كونغ شهرا لتبلغها أسماء جميع العاملين لديها في المنطقة وعناوين سكنهم وتوصيف وظائفهم، وفق مصادر دبلوماسية ووثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشمل هذه الوثائق رسالة مؤرخة الاثنين صادرة عن مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى نموذجين بالإنجليزية والصينية يجب أن تملأها القنصليات بالمعلومات المطلوبة حول موظفيها.

وفي السنوات الأخيرة، شددت الصين سيطرتها على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وفرضت في عام 2020 قانون الأمن القومي لإسكات المعارضة وقمع المنظمات الحقوقية بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية في عام 2019.

وأكد مصدران دبلوماسيان أن قنصلياتهما تلقت الوثائق، وقالا لوكالة الصحافة الفرنسية إنها المرة الأولى التي تُطلب فيها البيانات الشخصية للموظفين.

وحددت بكين تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مهلة لإعادة النماذج "مكتملة".

وسيتوجب على القنصليات في هونغ كونغ أيضا من الآن فصاعدا أن تبلغ عن وصول الموظفين أو مغادرتهم خلال مهلة 15 يوما.

المصدر : الفرنسية