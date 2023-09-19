احتجاجات السويداء تدخل أسبوعها الخامس وتطالب بإسقاط الأسد

دخلت الاحتجاجات في محافظة السويداء جنوبي سوريا أسبوعها الخامس، حيث تجمع متظاهرون الثلاثاء بساحة الكرامة وسط المدينة وهم يرفعون شعارات تطالب بتطبيق القرار الأممي المتعلق بالانتقال السياسي في البلاد.

وفي ساحة الكرامة بالسويداء، طالب محتجون بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ودعوا إلى إحداث تغيير سياسي.

وقد بثت حسابات سورية معارضة مقاطع فيديو لاستمرار المظاهرات في مدينة السويداء تطالب بإسقاط النظام.

وأظهرت اللقطات المصورة متظاهرين في ساحة الكرامة ينادون بإسقاط النظام ويحملون لافتات كتب عليها "2254″، في إشارة للمطالبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل 7 سنوات.

ويشار إلى أن احتجاجات السويداء انطلقت قبل أكثر من شهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، ثم تطورت إلى رفع مطالب سياسية.

الموعد يتجدد كل يوم في ساحة الكرامة وسط السويداء، ومظاهرة جديدة اليوم الثلاثاء، تدعو إلى التغيير السياسي.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/O8gW5cqCnn — السويداء 24 (@suwayda24) September 19, 2023

كارثة فعلية

وفي سياق متصل، وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا بـ"الكارثة الفعلية" التي أصابت المتضررين من النزاع الدائر هناك منذ سنوات.

وأوضح بيدرسون -في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث الخميس المقبل ضمن برنامج من واشنطن- أن 9 من بين كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدا أن لا حل دون مناقشة المشكلة السياسية للنزاع السوري.

وأقر المبعوث الأممي بتعثر جهود الحل بالقول، "لا بد أن نكون أمناء بأنه على مدى 12 عاما من الحرب والنزاع، لم يحالفنا النجاح في معالجة القضايا السياسية"، لافتا إلى أنه "حتى يتسنى إحراز تقدم نحتاج إلى تعاون القوى الكبرى".