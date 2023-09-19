إصابة فلسطينيين بعد تفريق الجيش الإسرائيلي مظاهرة شرقي غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين الاثنين جراء تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات خرجت -قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة– تضامنا مع المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة -في بيان- إن فلسطينيين اثنين أصيبا بجراح من قبل الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، من دون مزيد من التفاصيل.

ونقلا عن مصادر طبية، أفادت وكالة الأناضول بأن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء تفريق الجيش الإسرائيلي المظاهرات، وتعاملت معهم الفرق الطبية ميدانيا.

ومددت -أمس- سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون (إيريز) شمالي قطاع غزة 24 ساعة أمام دخول العمال الفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال إن القرار جاء بعد تقييم الوضع الأمني عقب المظاهرات التي شهدتها بعض نقاط التماس شرقي القطاع.