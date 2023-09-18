وزير الخارجية الصيني يبدأ اليوم "مشاورات إستراتيجية" في روسيا

يصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الاثنين إلى روسيا، في زيارة تستمر 4 أيام، وفق ما أعلنته الخارجية الصينية.

ويجري الوزير الصيني مشاورات أمنية وصُفت بالإستراتيجية، في أحدث زيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، تسبق زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أوكرانيا والمحيط الهادي

وأوضحت الخارجية الصينية في بيان أن وانغ "سيتوجه إلى روسيا لعقد الجولة 18 من المشاورات الأمنية الإستراتيجية الصينية الروسية بين 18 و21 سبتمبر/أيلول الجاري"، بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية في إحاطة صحفية، أن وانغ سيلتقي نظيره سيرغي لافروف "لتعزيز التعاون على الساحة الدولية".

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن "هناك تبادلا مفصلا لوجهات النظر بشأن القضايا المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا، إلى جانب سبل ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي".





"تحالف إستراتيجي"

ومن المتوقع أن يمهد الوزير وانغ لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث، بعد دعوة من الرئيس شي جين بينغ خلال زيارته لموسكو في مارس/آذارالماضي.

والشهر الماضي، زار وزير الدفاع الصيني لي شانغفو روسيا وبيلاروسيا ودعا إلى تعاون عسكري أوثق، كما شهدت العلاقات بين البلدين الجارين تقاربا في المجال العسكري منذ الحرب في أوكرانيا، ونظما مناورات عدة بين جيشيهما في الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز التنسيق بينهما.

كما أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية في يوليو/تموز الماضي، أن الرئيس بوتين سيزور الصين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، قال بوتين، إنه يتوقع أن يلتقي نظيره الصيني قريبا، دون تأكيد ما إذا كان سيزور الصين، إذ لا توجد زيارات خارجية معروفة لبوتين منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بتهمة "مسؤوليته عن جريمة الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ زار موسكو في آذار/مارس الماضي، وأعلن أن العلاقات بين البلدين تدخل حقبة جديدة، قائلا، إن بلاده مستعدة للوقوف بحزم إلى جانب روسيا لحماية القانون الدولي.

وسبق زيارة الرئيس الصيني لروسيا، ترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في مقال نشر بصحيفة الشعب الصينية- باستعداد بكين للقيام بدور "بناء" في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أنه يبني آمالا كبيرة على زيارة نظيره الصيني تلك، متوقعا أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 200 مليار دولار هذا العام.