مقتل وإصابة عسكريين بحادث سير قرب القاهرة

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ اليوم الاثنين أن 9 من أفراد الجيش سقطوا بين قتيل وجريح، في حادث سير على مشارف مدينة القاهرة.

وأضاف أن الضحايا "من الضباط والدرجات الأخرى"، وقد سقطوا بعد أن تعرضت شاحنة عسكرية محملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ خلال أحد الأنشطة التدريبية المخطط لها بجنوب مدينة العاشر من رمضان".

وقال المتحدث العسكري إن "إحدى الناقلات المحملة بالذخائر تعرضت لحادث انقلاب مفاجئ، مما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى"، دون تفاصيل حول عدد القتلى أو المصابين.

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة"، مقدما تعازي الجيش إلى أسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن طبيعة النشاط التدريبي.