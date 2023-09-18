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مقتل وإصابة عسكريين بحادث سير قرب القاهرة

The wreck of a bus is seen in a desert region in southern Sinai, Egypt, 22 August 2014. At least 38 people were killed on 22 August in a collision between two tour buses near Egypt's resort town of Sharm al-Sheikh, the state-run newspaper al-Ahram reported online. Forty-one people, mostly Egyptians, were injured, according to the report. The injured included four foreign nationals - two Saudis, a Ukrainian and a Yemeni. The cause of the accident was not immediately clear. EPA/STRINGER BEST QUALITY AVAILABLE
الطرق المصرية تشهد حوادث مميتة بشكل متكرر (الأوروبية)
18/9/2023

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ اليوم الاثنين أن 9 من أفراد الجيش سقطوا بين قتيل وجريح، في حادث سير على مشارف مدينة القاهرة.

وأضاف أن الضحايا "من الضباط والدرجات الأخرى"، وقد سقطوا بعد أن تعرضت شاحنة عسكرية محملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ خلال أحد الأنشطة التدريبية المخطط لها بجنوب مدينة العاشر من رمضان".

وقال المتحدث العسكري إن "إحدى الناقلات المحملة بالذخائر تعرضت لحادث انقلاب مفاجئ، مما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى"، دون تفاصيل حول عدد القتلى أو المصابين.

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة"، مقدما تعازي الجيش إلى أسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن طبيعة النشاط التدريبي.

المصدر : وكالات