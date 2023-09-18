مستشار أردوغان: خطاب أوزداغ المتطرف يؤدي لسلوكيات عنصرية

قال أوكتاي سارال كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الاثنين- إن خطابات حزب الظفر القومي المتطرف تؤدي إلى سلوكيات عنصرية في تركيا ستكون لها عواقب اقتصادية.

وأوضح سارال -عبر منصة "إكس"- أن الخطاب العنصري لزعيم حزب الظفر القومي أوميت أوزداغ يزرع الكراهية في المجتمع التركي، مشيرا إلى حادثة الاعتداء على سائح عربي من الجنسية الكويتية في ولاية طرابزون.

وأضاف سارال أن حوادث الاعتداء العنصرية لا تتوافق مع قيم "التسامح والأخوة" التي يعرفها مواطنو طرابزون، مؤكدا أن أتباع أوزداغ يهددون بجر تركيا إلى حرب أهلية، وأصبحوا مشكلة أمن قومي، على حد تعبيره.

📌Faşist söylemlerin ana karakteri haline gelen Ümit Özdağ, son zamanlarda artan şiddetin, ırkçılığın ve toplumsal kargaşanın yöneticisi ve yönlendiricisidir. Zira ırkçı bu söylem ve davranışlar ülkemizin doğusundan batısına yayılarak çeşitli algı oyunları ile milletimize kin ve… — Oktay SARAL (@oktay_saral) September 18, 2023

وتعرض سائح كويتي لاعتداء في ولاية طرابزون (شمال شرقي البلاد) أول أمس السبت، وأمر القضاء التركي أمس الأحد بحبس مواطن على ذمة التحقيق على خلفية اعتدائه على السائح.

وأثار حادث الاعتداء موجة غضب ودفع ناشطين لتنظيم وقفة احتجاجية في إسطنبول رفضا للعنصرية.

وندد الرئيس التركي -أمس الأحد- بالحوادث العنصرية والاعتداءات على مقيمين أو سائحين عرب، والتي تتزامن مع ارتفاع وتيرة التحريض على العرب في بلاده، قائلا إنه لن يقبل مطلقا أن يطول أي شخص سوء بسبب أنه أجنبي.