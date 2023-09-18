قتلى بهجوم على مطار في كردستان العراق

قتل 6 أشخاص في ضربة يشتبه أنها بطائرة مسيّرة لمطار "عربت" العسكري -اليوم الاثنين- قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان بشمال العراق.

وقالت الشرطة لوكالة رويترز إن فردين من قوات الأمن الكردية أصيبا بجراح في الهجوم ونُقلا لمستشفى عسكري في السليمانية تحت حراسة أمنية مشددة، فيما لم تحدد هوية القتلى بعد.

وأفاد مصدر أمني بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام طائرة مسيّرة في الهجوم على هدف يشتبه بأنه لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف المصدر الأمني أن قوات الأمن الكردية طوّقت المنطقة.

ويقع مطار "عربت" على بُعد 50 كيلومترا شرقي مدينة السليمانية في شمال شرق العراق، وتستخدمه طائرات الهليكوبتر.

وكان 5 جنود أتراك قتلوا في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق في 10 أغسطس/آب الماضي، حيث نفذت تركيا عملية عبر الحدود أطلقت عليها اسم "المخلب القفل"، لمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام العراق منطلقا لشن هجمات على تركيا.