رويترز: طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل 5 أميركيين سيطلق سراحهم قريبا واثنين من أقاربهم للدوحة اليوم

رويترز: قطر تؤكد لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء سيتم اليوم وسيفرج عن 5 مواطنين إيرانيين من السجون الأميركية

الخارجية الإيرانية: مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة

الخارجية الإيرانية: نأمل أن نشهد وصول أموالنا المفرج عنها من كوريا الجنوبية لحساباتنا لدى إحدى دول المنطقة

الخارجية الإيرانية: سجينان إيرانيان في أميركا سيعودان وسيبقى اثنان وسينتقل واحد لدولة ثالثة