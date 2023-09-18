رويترز: قطر تؤكد لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة
18/9/2023-|آخر تحديث: 18/9/202311:11 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
رويترز: طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل 5 أميركيين سيطلق سراحهم قريبا واثنين من أقاربهم للدوحة اليوم
رويترز: قطر تؤكد لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء سيتم اليوم وسيفرج عن 5 مواطنين إيرانيين من السجون الأميركية
الخارجية الإيرانية: مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة
الخارجية الإيرانية: نأمل أن نشهد وصول أموالنا المفرج عنها من كوريا الجنوبية لحساباتنا لدى إحدى دول المنطقة
الخارجية الإيرانية: سجينان إيرانيان في أميركا سيعودان وسيبقى اثنان وسينتقل واحد لدولة ثالثة
المصدر : الجزيرة