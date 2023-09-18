تايوان تعلن رصد 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية -اليوم الاثنين- أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة -في بيان- إنه "تم رصد 103 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي و9 سفن تابعة للقوات البحرية في جيش التحرير الشعبي حول تايوان" بين أمس الأحد وصباح الاثنين.

وتعد بكين تايوان جزءا من أراضيها، وتؤكد عزمها على استعادتها ولو بالقوة، وتدهورت العلاقات بين الطرفين عام 2016 مع وصول رئيسة تايوان تساي إنغ ون المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة.

وصعّدت بكين الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وكثفت طلعات الطائرات الحربية في محيطها بشكل كبير العام الماضي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر جنوب الصين، بهدف تأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.