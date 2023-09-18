بعد محاولات فاشلة.. الرئيس البرازيلي يلتقي نظيره الأوكراني في نيويورك

من المقرر أن يجتمع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد غد الأربعاء في نيويورك، وفق ما أعلن مكتب رئيس البرازيل، وذلك بعدما فشلت محاولات سابقة لعقد لقاء بينهما.

وقال مكتب لولا إن الرئيس البرازيلي الذي واجه اتهامات من الغرب بالتساهل مع روسيا بشأن حربها على أوكرانيا، سيجتمع مع زيلينسكي بعد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيسان قد أدليا بتصريحات ليست اعتيادية بين الرؤساء عندما لم يتمكنا من الاجتماع في شهر مايو/أيار الماضي في اليابان.

وسعى الرئيس الأوكراني إلى عقد لقاء فردي مع نظيره البرازيلي، وقال الزعيمان إن انشغالهما حال دون لقائهما.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من التحدث مباشرة مع لولا، قال زيلينسكي "أعتقد أنه هو من أصيب بخيبة أمل".

وقال لولا في مؤتمر صحفي "لم أصب بخيبة أمل؛ شعرت بالانزعاج لأنني أرغب في لقائه ومناقشة الأمر"، مضيفا "زيلينسكي رجل راشد، ويعرف ما يفعله".

وأوضح الرئيس البرازيلي أن فريقه حدد اجتماعا مع زيلينسكي كان مقررا بعد ظهر الأحد. ولكن الرئيس الأوكراني تأخر وكان برنامجه حافلا بعد ذلك.

ويحضر الرئيسان قمة الأمم المتحدة واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ رسميا الثلاثاء، لمدة أسبوع، وتركز على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تهدف لتجنب أمور عدة، منها الفقر والجوع والتعليم السيئ والرعاية الصحية غير الجيدة.