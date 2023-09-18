بايدن يقدم العزاء لملك المغرب في ضحايا الزلزال

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس -اليوم الاثنين- لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكر البيان أن بايدن قدم مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة، وذلك في إطار استعراضه المساعدة الأميركية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث.

وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا جاهزية واشنطن للمساعدة في جهود التعافي من الكارثة.

وكان المغرب بعد الزلزال أعلن قبوله دعما للإغاثة من إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، في حين اعتذر عن قبول المساعدة المقدمة من فرنسا والجزائر.





وتبرّع ملك المغرب والبنك المركزي بملياري درهم (نحو 200 مليون دولار) للحساب البنكي المخصص لضحايا الزلزال الجمعة الماضي.

كما أعلن الديوان الملكي المغربي استعداده لتقديم مساعدة مالية بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام جراء الزلزال، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وانهار نحو 50 ألف مسكن كليا أو جزئيا إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال 2946 قتيلا و5674 مصابا، في حين تواصل فرق البحث والإنقاذ عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.