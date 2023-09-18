بايدن يسعى لزيادة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقترح توسيع قائمة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بهدف التصدي لنفوذ روسيا والصين فيه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله، إن بايدن سيطلب خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء، إعادة النظر في التركيبة الحالية للمجلس.

وتعتقد التلغراف أن الرئيس الأميركي سيدفع باتجاه إضافة 5 أو 6 دول لنيل العضوية الدائمة في المجلس، تشمل: اليابان وألمانيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وتشير الصحيفة إلى أنه ليس معروفا إن كان الأعضاء "الدائمون المقترَحون" سيمتلكون حق النقض (الفيتو) أو لا.

وبينما بدا ردا على هذه التصريحات، قال الكرملين -اليوم الاثنين-، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات، ليشمل دولا اكتسبت نفوذا في الآونة الأخيرة.

وتبدأ غدا الثلاثاء أعمال قمة الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتضمن أعمال هذه الدورة: قمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة التمويل العالمي، و3 اجتماعات رفيعة المستوى حول الصحة والمناخ والشباب، إضافة إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل بشأن أوكرانيا.