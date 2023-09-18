الصين لألمانيا: وصفكم رئيسنا بالطاغية إساءة واستفزاز سياسي فاضح

دانت بكين بشدة -اليوم الاثنين- وصف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"الطاغية"، معتبرة ذلك "استفزازا سياسيا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقا، وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازا سياسيا فاضحا".

واعتبرت بيربوك الرئيس الصيني "طاغية"، في مقابلة أجرتها معها شبكة "فوكس نيوز" يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري، خلال زيارة قامت بها إلى الولايات المتحدة.

إذ قالت وزيرة الخارجية الألمانية، في حديثها عن الحرب في أوكرانيا، إن رَبِح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الحرب، "فأي إشارة سيوجهها ذلك إلى الطغاة الآخرين في العالم، مثل شي، مثل الرئيس الصيني؟ لذلك لا بد لأوكرانيا أن تربح هذه الحرب".

وأكدت ماو نينغ أن الصين "مستاءة بشدة" من هذا الكلام، واتخذت "خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية".

مراجعة الشراكة التجارية

والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي الشريك التجاري الأول لألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

لكن برلين اعتمدت في يوليو/تموز الماضي خطة إستراتيجية تهدف إلى خفض اعتمادها على هذه العلاقة وحماية مصالحها بصورة أفضل بمواجهة الصين التي قالت إنها "تزداد تشددا".

ولدى عرض هذه الإستراتيجية، قالت بيربوك "إننا واقعيون، لكننا لسنا سذّجا".

وكان حزب الخضر -الذي تنتمي إليه بيربوك- يدعو إلى موقف أكثر حزما حيال الصين من شريكيه في الائتلاف الحاكم: الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتز، والحزب الليبرالي.