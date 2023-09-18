إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أصيب شاب فلسطيني اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز مزمورية العسكري في القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

ولم يتضح بعد مصير الشاب الفلسطيني المصاب، كما لم يفصح الجيش الإسرائيلي -الذي ادعى أن الشاب حاول طعن أحد جنوده بسكين- عن أي تفاصيل بشأن إصابته وهويته.

وأظهرت مقاطع مصورة شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب أحد مداخل الحاجز.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن شخصا وصل إلى الحاجز القريب من قرية صور باهر جنوب القدس وأشهر سكينا وحاول طعن أحد جنود حرس الحدود على الحاجز المذكور، لكن جنديا آخر فتح عليه النار وأصابه، ولم يوضح المتحدث باسم شرطة الاحتلال طبيعة جراحه وحالته.

هدم بيوت بالضفة

وفي تطور آخر بفلسطين، هدم الجيش الإسرائيلي اليوم 3 منازل فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية بحجة بنائها دون الحصول على ترخيص.

وصرح رئيس مجلس قرية "فروش بيت دجن" عازم حج محمد -وهي إحدى القرى بالأغوار الشمالية- لوسائل الإعلام بأن الجيش الإسرائيلي هدم منزلين، أحدهما قيد الإنشاء في قريته، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال سبق أن أخطرت أصحاب عشرات المنازل والمنشآت في القرية بعزمها على هدم منازلهم.

وأشار إلى أن الذريعة التي يتحجج بها الاحتلال الإسرائيلي عند هدم بيوت أهالي القرية هي تشييد منازل في المنطقة دون الحصول على ترخيص من السلطات الإسرائيلية.

كما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت منزلا في قرية أخرى قريبة قرية من فروش بيت دجن بالذريعة نفسها.





اقتحامات للأقصى

في الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين والمتطرفين اليهود اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ثالث أيام عيد رأس السنة العبرية.

وبحسب مصادر محلية، فقد اقتحم المستوطنون الأقصى في مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته التي جابوها في جولات استفزازية، قبل أن يغادروه.

وكان مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى أمس الأحد، بينهم عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة الاحتلال انتشرت بأعداد كبيرة في المكان وشرعت في إخراج المصلين من داخل المسجد وباحاته وإبعادهم إلى خارج الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدت بالدفع والضرب على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة، كما اعتقلت أحد الشبان وفرضت قيودا لمنع دخول المصلين الفلسطينيين.

وأوضحت المراسلة أن منطقة باب السلسلة شهدت حالة من التوتر مع أداء مجموعات من المستوطنين طقوسا تلمودية كالغناء والرقص لدى خروجهم من المسجد الأقصى بعد اقتحامه صباح اليوم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 230 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على مجموعات وسط حراسة أمنية مشددة في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية، كما فرض الاحتلال قيودا لمنع الشبان من دخول المسجد، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أبعدت 15 شخصا من داخل الأقصى بالتزامن مع بدء اقتحامات المستوطنين.

وكانت ما تعرف بـ"جماعات ومنظمات الهيكل" قد دعت أمس الأحد إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، معلنة توفير حافلات خاصة لنقل المستوطنين مجانا خلال فترة أعياد رأس السنة العبرية لتنفيذ الاقتحامات.





رد حماس

وقد نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعملية الاقتحام، وقالت على لسان الناطق باسمها عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة إن "شعبنا الفلسطيني موحد في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة العدوان"، مشددا على أن العدو لا يمكن أن ينجح في كسر المعادلة.

واعتبر حمادة أن "اقتحامات المستوطنين للأقصى تمثل استمرارا للعدوان وتغولا على الأقصى، وهي بمثابة أعمال تدنيسية يريد الاحتلال من خلالها انتزاع صورة انتصار له في القدس"، مؤكدا أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وشدد على أن "الاستمرار في العدوان على الأقصى سيقابله شعبنا برباط وثبات رغم العوائق التي يضعها الاحتلال لمنع وصول المصلين إلى المسجد، ولن يترك الأقصى وحيدا"، مشيرا إلى أن تكرار الاعتداء على الأقصى لا يمكن بحال من الأحوال أن يصبح عادة طبيعية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشرت قبل يومين تعزيزات أمنية في شوارع البلدة القديمة في القدس ومحيطها ضمت آلافا من عناصرها بذريعة تأمين الأعياد اليهودية.

وكان آلاف المستوطنين قد أدوا ليلة الجمعة طقوسا تلمودية عند حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وتحتفل إسرائيل منذ أول أمس الجمعة ببدء عطلة رأس السنة العبرية والتي تستمر حتى اليوم الأحد، على أن تحيي في 24 سبتمبر/أيلول الجاري "يوم الغفران"، في حين يبدأ عيد "المظلة" أو "السكوت" في 29 سبتمبر/أيلول الجاري ويستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أما عيد "بهجة التوراة" فيحل بدءا من السادس من الشهر نفسه.