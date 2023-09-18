أوكرانيا تستعيد بلدة جديدة وتهاجم القرم وروسيا تسقط مسيرات

نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر في الاستخبارات قولها، إن مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم شهدت أمس الأحد انفجارات ناجمة عن هجوم نفذته القوات الأوكرانية، بينما أكّد حاكم المدينة أن الوضع هادئ، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 مسيّرات أوكرانية أمس الأحد، دون وقوع أي أضرار في المنطقة.

وأكد حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزجاييف، في تغريدة بحسابه في تليغرام، أن الوضع هادئ تماما في مدينته، وقال، إن الجانب الأوكراني سيحاول بكل ما أوتي من قوة تصوير ما حدث على أنه انتصار لصالحه.

وكان موقع أوكرينسكا برافدا الإخباري الأوكراني نقل -أمس الأحد- عن مصدر في الاستخبارات الأوكرانية -لم يفصح عن هُويته- قوله، إن عملية تنفذها الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع البحرية الأوكرانية ما زالت مستمرة في القرم.

يذكر أن مدينة سيفاستوبول مقر لأسطول البحر الأسود الروسي، وتُعدُّ أكبر مدن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في 2014.





هجوم روسي على خاركيف

من جهتها أعلنت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين أن قوات بلادها استعادت السيطرة على مساحة قدرها كيلومترين مربعين قرب مدينة باخموت، وأكثر من 5 كيلومترات مربعة على الجبهة الجنوبية الأسبوع الماضي.

وكانت روسيا أعلنت مساء أمس الأحد أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية عدة في مناطق مختلفة، من بينها: شبه جزيرة القرم وموسكو، ومدينتي بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنها أسقطت 3 طائرات مسيّرة ليل الأحد الماضي، في أجواء جنوب غرب القرم، وأخرى فوق بيلغورود، وبذلك يرتفع عدد المسيّرات التي أعلنت القوات الروسية إسقاطها -أمس الأحد- إلى 13 طائرة مسيرة، 9 منها في القرم.

لكن وزارة الدفاع الروسية لم تعلن حتى الآن عن وقوع أي أضرار، أو سقوط ضحايا جراء تلك الهجمات.

وأشار بيان الوزارة إلى أن "ورش الإنتاج في مصنع خاركيف للدروع، حيث يتم إصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تعرض لهجوم صاروخي".

وكان رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، قد أكّد في وقت سابق في منشور على منصة على تليغرام أن منشأة في المدينة تعرضت لقصف بـ4 صواريخ، مما تسبب في اندلاع حريق في المنشأة.





استعادة بلدة

وفي تطور آخر في الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ أكثر من عام ونصف العام، أعلن الجيش الأوكراني عن تمكنه من السيطرة على بلدة كليشفكا التي تقع جنوبي باخموت، وانتزاعها من قبضة القوات الروسية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من تمكن القوات الأوكرانية من السيطرة على بلدة أندرميفكا القريبة منها، وإحراز تقدم باتجاه بلدة ثالثة قريبة -أيضا- هي بلدة كوردوميفكا.

ونشر الجيش الأوكراني شريطا مصورا يظهر ضراوة المعارك في بلدة أندرميفكا، التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون والمدفعية، كما يظهر الشريط وقوع إصابات في صفوف الجيش الأوكراني خلال المعارك، ودمارا هائلا حل بمنازل المدينة جراء الحرب.

كما أعلن الجيش الأوكراني في تقريره اليومي أنه خاض 24 اشتباكا مسلحا مع القوات الروسية خلال اليومين الأخيرين، وقال إن القوات الروسية نفذت 15 هجوما صاروخيا، وشنت 70 غارة جوية إلى جانب 47 هجوما بمقذوفات صاروخية مختلفة، وأكد الجيش الأوكراني أنه واصل تصديه لمحاولات الجيش الروسي الهجوم على محوري أفديفكا ومارينكا في منطقة دونيستك.