منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كورونا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس استعداد المنظمة لإرسال فريق جديد من المحققين إلى الصين للبحث في منشأ فيروس كورونا، ودعا بكين لاعتماد الشفافية في مشاركة المعطيات والتحقيقات والنتائج.

وقال مدير المنظمة في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت الأحد، "نضغط على الصين لمنحنا وصولا كاملا"، وطلب من الدول أن تثير هذا الأمر خلال اجتماعاتها الثنائية مع بكين، وحض الأخيرة على التعاون.

وأشار إلى أن المنظمة سبق أن راسلت الصين طالبة توفير معلومات بخصوص أصول الفيروس، موضحا استعدادها لإرسال فريق ثاني للتحقيق في الأمر في حال موافقة بكين.

التحقيق الأول

والجدير بالذكر أنه قام فريق من الخبراء تقوده منظمة الصحة العالمية ويرافقه علماء صينيون بالتحقيق في الصين مطلع 2021، وفي تقرير مشترك رجح الطرفان أن يكون الفيروس نقله حيوان وسيط من وطواط إلى الإنسان، ربما في سوق.

ومنذ التحقيق السابق، لم يتمكن فريق منظمة الصحة العالمية من العودة إلى الصين، على رغم طلبات متكررة بذلك.

متحورات جديدة

وتأتي تصريحات غيبريسوس في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية وشركات الأدوية حول العالم، لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.

ويضغط غيبريسوس منذ فترة طويلة على الصين لتبادل المعلومات التي لديها حول أصول فيروس "كوفيد-19″، قائلا إن جميع الافتراضات تبقى قائمة إلى أن تقوم بكين بهذه الخطوة.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتقل إلى أنحاء العالم وتسبب في وفاة قرابة 9 ملايين شخص.