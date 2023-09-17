مسؤول ليبي: السيول جرفت المباني 3 كيلومترات إلى عرض البحر

قال مسؤول ليبي إن السيول التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد قبل أسبوع جرفت كثيرا من المباني والسيارات إلى مسافة 3 كيلومترات داخل البحر، في وقت تتواصل فيه الجهود لانتشال الجثث والبحث عن مفقودين.

وأضاف مدير إدارة الدفاع المدني والإنقاذ في ليبيا اللواء الطيب بلوط -في مقابلة مع الجزيرة- أن جهودا كبيرة تبذل لانتشال جثث الضحايا من البحر.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن فرقا من الغواصين تواصل البحث في درنة عن الجثث التي جرفها السيل إلى البحر والسواحل.

وتواصل فرق الإنقاذ في درنة العمل على إزالة أنقاض المباني التي دمرتها السيول، في محاولة لانتشال الجثث والبحث عن مفقودين.

وبعد أكثر من أسبوع على الفيضانات تكثف منظمة الهلال الأحمر جهودها لتجميع المواد الطبية والغذائية لتلبية احتياجات المدينة وبقية المناطق التي اجتاحتها السيول، كما أرسلت المنظمة فرقا إغاثية لدعم جهود الإنقاذ والبحث عن الجثث وإسعاف الجرحى.

مئات الجثث في عرض البحر

وذكر فريق إغاثة ليبي أن عناصره شاهدوا نحو 600 جثة في البحر قبالة منطقة أم البريقة على مسافة نحو 20 كيلومترا من مدينة درنة، كما ذكر مسعفون من مالطا يساعدون في عمليات البحث أنهم شاهدوا مئات الجثث في عرض البحر.

وقد أعلن مصدر بالهلال الأحمر الليبي إنقاذ شقيقتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أسبوع على كارثة السيول في درنة.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر إن عملية الإنقاذ تمت في منطقة حي الصحابة بمدينة درنة، مشيرا إلى أن السيدتين -اللتين يتراوح عمرهما بين 20 و25 عاما- نُقلتا إلى المستشفى.

في غضون ذلك، قال مدير مستشفى درنة محمد القابسي أنه لم تسجل حتى الآن أي علامات على انتشار أوبئة في المدينة.

وقد باشرت شركات عدة عملية رش مدينة درنة بمواد للتعقيم والوقاية من مخاطر انتشار الأوبئة نتيجة تحلل بعض الجثث التي لم يتم انتشالها بعد.

وتشمل عمليات التعقيم المرافق الصحية في مدينة درنة، إضافة إلى عدد من الأحياء المنكوبة داخل المدينة، مع مطالبات من عاملين بالقطاع الصحي في درنة بضرورة مباشرة حملة تطعيمات للحماية من الأمراض والأوبئة التي قد تنتشر بعد وقوع الكارثة.

وقد بدأت فرق متطوعة في منطقة مرتوبة (شرقي مدينة درنة) في تغطية قبور ضحايا السيول بالخرسانة خوفا من انتشار الأوبئة.

وأوضح أحد سكان المنطقة للجزيرة أن المقبرة تضم أكثر من ألف جثة من ضحايا السيول في مدينة درنة والمناطق القريبة منها دفنت بشكل جماعي.





أزمة المياه

من جانبه، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل إن الوضع الصحي في مدينة درنة بات مستقرا الآن.

وأضاف عبد الجليل للجزيرة أن المنطقة ما زالت بحاجة للأجهزة والمعدات الطبية.

من جهته، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق الشكري إن الأولوية الملحة في هذه المرحلة هي البحث عن المفقودين والناجين.

ودعا المسؤول الليبي -في حديث لقناة الجزيرة- إلى توفير المعدات اللازمة للعثور على الناجين والمفقودين.

من جهتها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية حاجتها لدعم لوجستي دولي للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة عبد المنعم العربي للجزيرة إن الحكومة أصدرت قرارات بتسهيل إصدار التأشيرات لفرق الإغاثة الدولية لتسهيل وصولها إلى ليبيا.

وناشد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي منير جميع الدول تقديم المساعدات إلى بلاده من أجل التعامل مع آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة شرقي ليبيا.

وأضاف الوزير الليبي للجزيرة أن التعامل مع الكارثة يفوق قدرات وإمكانات الدولة الليبية، وشدد على أن جهود الإغاثة يجب أن تركز على حل مشكلتي المياه والنقل في الشرق الليبي المنكوب، مشيرا إلى أن عدد حالات تسمم الأطفال بسبب المياه الملوثة في درنة ارتفع إلى 150 حالة.

من ناحيته، قال وزير الموارد المائية في الحكومة المكلفة من البرلمان محمد دومة إنه تم تحذير السكان من خطورة استخدام مياه الآبار في مدينة درنة.

وأضاف دومة للجزيرة أن درنة تعتمد حاليا على المياه المعبأة التي أرسلت من مدن ليبية أخرى ومن الخارج.

دمار واسع

وعلى صعيد متصل، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن الفيضانات دمرت مساحات واسعة من شرقي ليبيا في ساعات.

وأضاف غريفيث -عبر حسابه على منصة "إكس"- أن الوقت أمر جوهري بالنسبة للمتدخلين في حالات الطوارئ، مؤكدا توجيهه على الفور بتخصيص 10 ملايين دولار لتوفير إمدادات الإنقاذ.

من جهته، ناشد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الدول الأعضاء والشركاء الدوليين زيادة الدعم المقدم إلى ليبيا لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بعد كارثة السيول والفيضانات.

وقال فكي إن المفوضية فعّلت آلية لإدارة الحوادث تشمل عقد اجتماعات منتظمة مع البعثة الليبية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي -في بيان- أنه يواصل متابعة الوضع في ليبيا عن كثب في ظل الارتفاع المطرد في أعداد الضحايا والمتأثرين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدرت فيه مصادر رسمية ليبية عدد المباني المدمرة بالكامل في مدينة درنة بـ891 مبنى.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة قدر العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات بنحو 1500 من إجمالي 6142 مبنى في المدينة.

وأوضح الفريق في إحصائية أولية أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى وبشكل جزئي 211 ونحو 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بـ6 كيلومترات مربعة.





مساعدات دولية وعربية

من جانب آخر، أعلنت السلطات المصرية -الأحد- وصول حاملة المروحيات "الميسترال" إلى ليبيا، للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري الإعصار هناك.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية تزامنا مع استمرار تقديم مصر مساعدات إغاثية برا وبحرا لليبيا التي شهدت وفاة عدد من المصريين العاملين هناك أثناء الإعصار.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله إن القوات المسلحة المصرية ستواصل تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لليبيا.

كما أرسلت السعودية -الأحد- طائرة إغاثة أخرى تحمل مساعدات غذائية لمتضرري فيضانات ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الطائرة الإغاثية السعودية الثانية وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي (شرق) تحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مساء الأحد وصول أكثر من 43 طائرة إغاثية من 18 دولة لمساعدة المتضررين جراء الفيضانات.

وقال بيان للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة إن الجزائر سيّرت نحو 9 رحلات إغاثية باتجاه المناطق المنكوبة، كما سيّرت إندونيسيا 3 شحنات إغاثية، واستقبلت المناطق المنكوبة 3 رحلات إغاثية روسية وأكثر من 4 رحلات من ألمانيا، فيما سيّرت فرنسا نحو 4 رحلات.

وأضاف البيان أن عدد الدول التي سيّرت رحلات إغاثية إلى ليبيا بلغ 18، بواقع يزيد على 43 طائرة إغاثية، دون ذكر بقية الدول.