الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إعادة النظر في منع 8 مفتشين للوكالة الذرية

قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إيران سحب اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحثّ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو -في بيان- إيران على إعادة النظر في قرارها دون تأخير.

وأضاف البيان "ما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المباشر والشديد لهذا القرار على قدرة الوكالة على القيام بأنشطة التحقق الخاصة بها والتي تشمل مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

في المقابل، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين سُحب اعتمادهم هم 8، من فرنسا وألمانيا.

وأوضحت وكالة فارس أن المفتشين كانوا يحملون تأشيرات دخول متعددة لإيران، وكانوا قادرين أن يسافروا إليها لتنفيذ عمليات التفتيش الروتينية في إطار عمل الوكالة في أي وقت.

وأكدت أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا القرار يوم الجمعة الماضي في رسالة إلى مدير الوكالة رافائيل غروسي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران دافعت عن تحركها لمنع بعض المفتشين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "قرارنا بشأن مفتشي الوكالة الدولية سيادي ويستند إلى القرارات الدولية واتفاقية الضمانات الشاملة، وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات، مع التأكيد على ضرورة حياد الوكالة".

وأضاف المتحدث -في بيان- "للأسف، رغم تفاعل إيران الإيجابي والبنّاء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة".

وجاء التحرك الإيراني ردا على دعوة -قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي- طهران إلى التعاون فورا مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.





الوكالة الذرية تدين

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نددت -أمس السبت- بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة "مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران".

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن طهران أبلغته بقرارها سحب اعتماد مفتشي الوكالة المكلفين بأنشطة التحقق في إيران، مشيرا إلى أن هؤلاء المفتشين من بين الأكثر خبرة بالوكالة ولديهم معرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب.

وأضاف -في بيان- أن قرار إيران يؤثر بطريقة مباشرة وشديدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات تفتيش فعالة في البلاد.

وندد غروسي بشدة بهذا الإجراء "الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد".

وقال إنه يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران، ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بين الطرفين.

ودعا مدير عام الوكالة الذرية، الحكومة الإيرانية، إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة لمسار التعاون مع الوكالة.

ويتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران مهام التحقق، في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.