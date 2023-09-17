ملك السويد يحتفل بنصف قرن على اعتلائه العرش

أنهى ملك السويد كارل الـ16 غوستاف ذكرى مرور نصف قرن على اعتلائه العرش يوم السبت بجولة في عربة فاخرة وحفل موسيقي مفعم بالنشاط، بعد أيام من الاحتفالات.

وقاد الملك عربته مرورا بوسط ستوكهولم مع الملكة سيلفيا، في الوقت الذي اصطف فيه آلاف الأشخاص على جانبي الطريق.

وبعد ذلك حضر الملك والملكة حفلا موسيقيا تضمن أشهر الأغاني التي صدرت طوال فترة حكمه، من بينها ما غنته فرقة "أبا"، وصولا إلى العمل الذي فازت به السويد بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

يشار إلى أن الإحياء الفعلي للذكرى السنوية لاعتلاء كارل غوستاف العرش كان يوم الجمعة، بعد أن أصبح ملكا قبل 50 عاما عندما كان عمره حينها 27 عاما.

وكان الملك الشاب آنذاك عديم الخبرة ومحرجا، وبمرور السنين أصبح يحظى باحترام وتقدير الناس.

واليوم، يعدّ ملك السويد كارل الـ16 غوستاف الأطول حكما في تاريخ السويد وأحد المسؤولين الأطول مدة في العالم.

وترجع شعبية العائلة المالكة بشكل رئيسي إلى الملكة سيلفيا سوميرلاث، المولودة في هايدلبيرغ بألمانيا، التي التقى بها كارل غوستاف في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونخ وتزوجا بعد ذلك بـ4 سنوات.

وأظهر الملك مدى ما تعنيه له الملكة خلال مأدبة للاحتفال بالذكرى السنوية مساء الجمعة. وقال مخاطبا الملكة: "لم يكن من الممكن أن أحصل على رفيق درب أفضل منك".

وبينما عبر زعماء دول شمال أوروبا الآخرون عن تحياتهم لكارل غوستاف يوم الجمعة، كان يوم السبت هو اليوم الذي احتفل فيه الشعب السويدي بملكهم.

وإلى جانب الأغاني، تم خلال الحفل أيضا عرض مجموعة من الصور التقطت عبر العقود الخمسة التي قضاها الملك على العرش.