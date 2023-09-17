المفوضية الأوروبية تدعو من لامبيدوزا للتضامن مع إيطاليا واستضافة مهاجرين

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأحد، خلال زيارة الى جزيرة لامبيدوزا، إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.

وقالت فون دير لاين إن "الهجرة غير القانونية، تحدٍ يحتاج إلى ردّ أوروبي"، داعية "الدول الأعضاء (في الاتحاد) إلى استضافة" جزء من آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى سواحل لامبيدوزا، بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.

وقد وصلت فون دير لاين إلى الجزيرة صباح اليوم، وتفقدت رفقة ميلوني مركز استقبال المهاجرين، وناقشتا بعض الأمور المتعلقة بالمهاجرين، وفق صور بثها التلفزيون الإيطالي.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين إن "المستقبل الذي تريده أوروبا لنفسها، على المحك لأن مستقبل أوروبا رهن قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني -التي كانت دعت فون دير لاين لزيارة الجزيرة- القول "نحن نبذل قصارى جهدنا".

كما طالبت ميلوني في وقت سابق، بتدشين عملية أوروبية لوقف قوارب المهاجرين، مما تصفه بخطورة الوضع الذي تواجهه بلادها، وقالت في رسالة مصورة -أمس الأول الجمعة- إنه يجب نشر قوات البحرية إذا لزم الأمر.

من جهتها، طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة لمواجهة الوضع الطارئ تقوم على تعزيز نشاط الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) في مجال مكافحة المهرّبين، وتسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين نحو القارة الأوروبية.





حالة طوارئ

وكانت السلطات الإيطالية قد استقبلت أكثر من 5100 مهاجر في لامبيدوزا الأربعاء الماضي، مما دفع المجلس المحلي لإعلان حالة الطوارئ.

وتمثل جزيرة لامبيدوزا القريبة من مدينة صفاقس التونسية، واحدة من أبرز مقاصد المهاجرين من شمال أفريقيا، الساعين للوصول للشواطئ الأوروبية.