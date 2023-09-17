عشرات المستوطنين والمتطرفين اليهود يقتحمون باحات الأقصى

اقتحمت مجموعة من المستوطنين والمتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن شرطة الاحتلال انتشرت بأعداد كبيرة في المكان وشرعت في إخراج المصلين من داخل المساجد والباحات وإبعادهم إلى خارج الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين كما فرضت قيودا لمنع دخول المصلين الفلسطينيين.

من جانبها قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن شرطة الاحتلال أبعدت 8 شبان فلسطينيين من داخل المسجد الأقصى بالتزامن مع بدء اقتحامات المستوطنين.

بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية" .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك هذه الأثناء pic.twitter.com/HsSsAgGPsL — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 17, 2023

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشرت قبل يومين تعزيزات أمنية في شوارع البلدة القديمة في القدس ومحيطها، ضمّت آلافا من عناصرها، بذريعة تأمين الأعياد اليهودية.

وكان آلاف المستوطنين قد أدوا ليلة الجمعة طقوسا تلمودية عند حائط البراق بالمسجد الأقصى المبارك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وتحتفل إسرائيل مساء الجمعة ببدء عطلة رأس السنة العبرية التي تستمر حتى اليوم الأحد، على أن تحيي في 24 سبتمبر/أيلول الجاري "يوم الغفران"، في حين يبدأ عيد "المظلة" أو "السكوت" في 29 سبتمبر/أيلول الجاري ويستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأما عيد "بهجة التوراة" فيحل بدءا من السادس من الشهر نفسه.