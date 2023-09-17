مسلحون يهاجمون معسكرا للجيش جنوب غربي مالي

قالت القوات المسلحة المالية -اليوم الأحد- إن هناك استعدادات عسكرية تجري في بلدة ليري جنوب غربي البلاد، بعد أن تعرض معسكر للجيش هناك لهجوم من قبل مسلحين.

وتداولت مواقع تواصل مالية مقاطع فيديو تظهر ما قالت إنه هجوم من الحركات الأزوادية (وهم مسلحون غالبيتهم من الطوارق) على معسكر للجيش بهذه المنطقة الواقعة قرب الحدود الموريتانية، وإسقاط طائرة.





وأظهرت المقاطع مسلحين يكبّرون على متن عربات عسكرية تجوب المنطقة وارتفاع ألسنة اللهب مما يبدو ركاما للطائرة التي أُعلن إسقاطها.

وذكرت خلية الإعلام لحركة أزواد أن مسلحيها شنوا هجوما عنيفا على قاعدة عسكرية للجيش في بلدة ليري في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، زاعمة أن مسلحيها سيطروا على القاعدة بعد ساعتين من الهجوم.





وأكد الجيش المالي -في منشور له على موقع "إكس"- تعرض معسكر له بالمنطقة لهجوم، مؤكدا أن الرد "مستمر حاليا"، ومطالبا السكان بالهدوء والبقاء بعيدا عن مسرح المعارك.