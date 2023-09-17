جبهة موحدة لليمين المتطرف في إيطاليا وفرنسا ضد المهاجرين

شكّل ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان جبهة موحدة ضد ما أسمياه "طوفان الهجرة"، دعما "للشعوب" و"الهوية"، وذلك في لقاء عقد الأحد في إيطاليا تحضيرا للانتخابات الأوروبية لعام 2024.

وخلال الاجتماع الذي تم في بونتيدا بشمال إيطاليا حيث المعقل التقليدي لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة سالفيني، قالت زعيمة حزب التجمع الوطني لوبان "هذا العام يلزمنا خوض نضال مشترك، حرياتنا، شعوبنا، أوطاننا".

وتابعت "نحن ندافع عن تقاليدنا وطهونا وهوياتنا ومناظرنا الطبيعية، نحن ندافع عن شعوبنا ضد طوفان الهجرة"، في إشارة إلى آلاف المهاجرين الذين وصلوا هذا الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ويبدو التحالف السياسي بين لوبان وسالفيني راسخا منذ 10 سنوات ويشهد على متانة العلاقة الشخصية بينهما، وأعربت لوبان عن سعادة كبرى لتجدد اللقاء مع سالفيني.

ويوجه سالفيني انتقادات كثيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ينظر إليه على أنه رافع راية "الليبراليين" في مواجهة "السياديين الأوروبيين".

وقال إنه "إذا تعين علينا أن نختار في أوروبا بين ماكرون ومارين لوبان، لا شك لدي، مارين لوبان إلى الأبد".

وعرض سالفيني سجله المناهض للمهاجرين، مؤكدا أن إيطاليا ستفعل كل ما هو متاح ديمقراطيا وستستخدم كل الوسائل اللازمة من أجل "منع غزو المهاجرين".





تحالف دائم

وعلى صعيد السياسة الوطنية، تتمركز لوبان في صفوف المعارضة في فرنسا، بينما ينضوي سالفيني في ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم بقيادة جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا".

وفي حين تحلق لوبان واليمين المتطرف في استطلاعات الرأي في فرنسا، ينحصر هامش التأييد للرابطة بما بين 8 و9%، بعيدا جدا من حزب "إخوة إيطاليا" المتصدر.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية اعتبر المؤرخ مارك لازار، البروفيسور في معهد الدراسات السياسية في باريس أن سالفيني "يريد أن يُظهر أن الرابطة ليست حزبا معزولا في أوروبا، ونظرا لشعبية مارين لوبان فهو يأمل أن ينعكس ذلك عليه".

من جهتها، اعتبرت الصحفية آنا بونالوم المتخصصة في شؤون ماتيو سالفيني أن التحالف بين الحزبين هو "من بين الأكثر استدامة".

ويكمن هدف لوبان وسالفيني في التوصل إلى تحقيق النجاح في الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/حزيران من العام المقبل، والتي حاول سالفيني استنساخ التحالف على الصعيد الوطني لخوض الاستحقاق على المستوى الأوروبي.