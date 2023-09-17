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توقيف مواطن تركي اعتدى على سائح كويتي بطرابزون

Trabzon.. An official delegation visits the Kuwaiti tourist and checks on his health🇹🇷🇰🇼 📌An official delegation from the Trabzon Security Directorate visited the Kuwaiti tourist who was assaulted in the city on Saturday evening, and assured his health and safety. 📌Activists circulate on social media platforms, photos of a security official presenting a bouquet of flowers to a Kuwaiti tourist, before taking a memorial photo. 📌In turn, the Kuwaiti ambassador in Ankara Wael Al-Anzi said that "the citizen who was assaulted is doing well and will take his right." 📌The ambassador praised the Turkish authorities responded to the accident and for showing great interest towards him. 📌He confirmed that the officials of the embassy are present in Trabzon to follow up the case, signaling the arrest of the suspect in the assault, within hours of the incident and his detention. Source : TR99 FACEBOOK
وفد رسمي من مديرية أمن طرابزون التركية يزور السائح الكويتي الذي تعرض للاعتداء (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/9/2023

أمر القضاء التركي، اليوم الأحد، بحبس مواطن على ذمة التحقيق على خلفية اعتدائه على سائح كويتي بولاية طرابزون شمال شرق البلاد، في حادث أثار موجة غضب ودفع ناشطين لتنظيم وقفة احتجاجية في إسطنبول رفضا للعنصرية.

وحسب بيان صادر عن الولاية فإن "المحكمة أمرت بحبس المعتدي إثر تحقيق قضائي أطلقته النيابة العامة، فيما غادر السائح الكويتي المستشفى صباح الأحد بعد خضوعه للعلاج لمدة قصيرة".

وأمس السبت، تداول ناشطون مقطعا مصورا لسائح كويتي وهو يسير مع أسرته في ميدان طرابزون ثم وقع شجار بينه وبين أحد المواطنين الأتراك الذي طرحه أرضا ما تسبب في تعرض السائح لإصابة بليغة في الرأس وفقدانه الوعي وسط صراخ عائلته.

وأعربت الولاية، في بيانها، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للسائح، مؤكدة أن "هذا الحادث الفردي المؤسف لا يحظى بتأييد سكان طرابزون بأي شكل من الأشكال، ولا يليق بحسن الضيافة في طرابزون وتركيا".

وحسب بيان الولاية فإن "شجارا كلاميا وقع بين سائحين أجنبيين فيما اعتقد مواطن تركي أن السائحين يقاومان أفراد الشرطة الذين كانوا قد تدخلوا لتهدئة الشجار، فتدخل المواطن وضرب سائحا يحمل الجنسية الكويتية بشكل مفاجئ وطرحه على الأرض".

وزار وفد رسمي من مديرية أمن طرابزون السائح الكويتي، واطمأن على صحته وتمنى له السلامة.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورا تظهر أحد مسؤولي الأمن وهو يقدّم باقة زهور للسائح الكويتي، قبل أن يلتقطا الصورة التذكارية.

بدوره، قال السفير الكويتي في أنقرة وائل العنزي، إن "المواطن الذي تعرض للاعتداء بخير وسيأخذ حقه"، مشيدا بتجاوب السلطات التركية مع الحادث وإبدائها اهتماما كبيرا تجاهه.

وأعربت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونماز، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للسائح الكويتي، وقالت عبر حسابها على منصة "إكس"، "نتمنى لأخينا المواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء في طرابزون الشفاء العاجل".

ولفتت إلى أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع المواطن الكويتي والمسؤولين المعنيين واطمأنت على حالته الصحية.

وفي السياق، نظمت جمعية "الفكر الحر وحقوق التعليم" التركية مساء السبت وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول تحت عنوان "لنعلي الأخوّة في وجه العنصرية".

ونظمت الوقفة في حديقة "صاراج هانه" بقضاء الفاتح في إسطنبول ورفع المشاركون لافتات رافضة لظاهرة العنصرية والتحريض والكراهية واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.

وألقى رئيس الجمعية رضوان قايا كلمة أكد خلالها أن العنصرية ومعاداة المهاجرين بمثابة "الظلم البيّن الذي يرفضه المجتمع والدين والقانون"، مضيفا "اليوم يظهر أمامنا خطاب كراهية ومعاداة العرب، وما هو إلا كراهية للإسلام والأمة".

وأوضح قايا أنّ "الذهنية التي تشرعن ممارسة العنصرية والكراهية والتحريض ضد السوريين واللاجئين القادمين من بقع متفرقة من مناطق الأمة الإسلامية قد مارست نفس الشيء ضد فئات من المجتمع التركي طيلة الـ100 عام الماضية".

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي