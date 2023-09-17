توقيف مواطن تركي اعتدى على سائح كويتي بطرابزون

أمر القضاء التركي، اليوم الأحد، بحبس مواطن على ذمة التحقيق على خلفية اعتدائه على سائح كويتي بولاية طرابزون شمال شرق البلاد، في حادث أثار موجة غضب ودفع ناشطين لتنظيم وقفة احتجاجية في إسطنبول رفضا للعنصرية.

وحسب بيان صادر عن الولاية فإن "المحكمة أمرت بحبس المعتدي إثر تحقيق قضائي أطلقته النيابة العامة، فيما غادر السائح الكويتي المستشفى صباح الأحد بعد خضوعه للعلاج لمدة قصيرة".

وأمس السبت، تداول ناشطون مقطعا مصورا لسائح كويتي وهو يسير مع أسرته في ميدان طرابزون ثم وقع شجار بينه وبين أحد المواطنين الأتراك الذي طرحه أرضا ما تسبب في تعرض السائح لإصابة بليغة في الرأس وفقدانه الوعي وسط صراخ عائلته.

سائح كويتي يتعرض لإصابة بليغه في الرأس بعد تعرضه لهجوم من قبل الأتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون .. في الفيديو بتظهر لحظة ضرب السائح وفقدانه الوعي وسط صرخات عائلته pic.twitter.com/uVM2p0M5u2 — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) September 16, 2023

وأعربت الولاية، في بيانها، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للسائح، مؤكدة أن "هذا الحادث الفردي المؤسف لا يحظى بتأييد سكان طرابزون بأي شكل من الأشكال، ولا يليق بحسن الضيافة في طرابزون وتركيا".

وحسب بيان الولاية فإن "شجارا كلاميا وقع بين سائحين أجنبيين فيما اعتقد مواطن تركي أن السائحين يقاومان أفراد الشرطة الذين كانوا قد تدخلوا لتهدئة الشجار، فتدخل المواطن وضرب سائحا يحمل الجنسية الكويتية بشكل مفاجئ وطرحه على الأرض".

وزار وفد رسمي من مديرية أمن طرابزون السائح الكويتي، واطمأن على صحته وتمنى له السلامة.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صورا تظهر أحد مسؤولي الأمن وهو يقدّم باقة زهور للسائح الكويتي، قبل أن يلتقطا الصورة التذكارية.

بدوره، قال السفير الكويتي في أنقرة وائل العنزي، إن "المواطن الذي تعرض للاعتداء بخير وسيأخذ حقه"، مشيدا بتجاوب السلطات التركية مع الحادث وإبدائها اهتماما كبيرا تجاهه.

وأعربت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونماز، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للسائح الكويتي، وقالت عبر حسابها على منصة "إكس"، "نتمنى لأخينا المواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء في طرابزون الشفاء العاجل".

ولفتت إلى أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع المواطن الكويتي والمسؤولين المعنيين واطمأنت على حالته الصحية.

#Trabzon'da saldırıya uğrayan Kuveytli kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kardeşimizle ve yetkililerle bizzat görüştüm.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, sabah 03’te taburcu edilmiştir.

Saldırgan,nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır 🇹🇷🇰🇼 https://t.co/k95OvUUKmk — Tuba Nur Sönmez طوبی نور سونمز (@tubanursonmez) September 17, 2023

وفي السياق، نظمت جمعية "الفكر الحر وحقوق التعليم" التركية مساء السبت وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول تحت عنوان "لنعلي الأخوّة في وجه العنصرية".

ونظمت الوقفة في حديقة "صاراج هانه" بقضاء الفاتح في إسطنبول ورفع المشاركون لافتات رافضة لظاهرة العنصرية والتحريض والكراهية واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.

نظمت جمعية "الفكر الحر وحقوق التعليم" التركية (ÖZGÜR-DER)، وقفة احتجاجية في مدينة #إسطنبول تحت عنوان "لنعلي الأخوة في وجه العنصرية"

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات كتب عليها شعارات مثل: "العنصرية والتحريض والكراهية جريمة، ليعاقب مفتعلها" و"ما تتمناه لنفسك، تمناه أيضا لأخيك… pic.twitter.com/J96l1rXyCL — تركيا الآن (@turkeyalaan) September 17, 2023

وألقى رئيس الجمعية رضوان قايا كلمة أكد خلالها أن العنصرية ومعاداة المهاجرين بمثابة "الظلم البيّن الذي يرفضه المجتمع والدين والقانون"، مضيفا "اليوم يظهر أمامنا خطاب كراهية ومعاداة العرب، وما هو إلا كراهية للإسلام والأمة".

نظمت جمعية "الفكر الحر وحقوق التعليم" التركية (ÖZGÜR-DER)، وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول تحت عنوان "لنعلي الأخوة في وجه العنصرية" في حديقة "صاراج هانه" بمنطقة الفاتح في إسطنبول.

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وأوضح قايا أنّ "الذهنية التي تشرعن ممارسة العنصرية والكراهية والتحريض ضد السوريين واللاجئين القادمين من بقع متفرقة من مناطق الأمة الإسلامية قد مارست نفس الشيء ضد فئات من المجتمع التركي طيلة الـ100 عام الماضية".