أخبار|تايوان

تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية قرب سواحلها

FILE PHOTO: J-11B fighter jets of the Chinese Air Force fly in formation during a training session for the upcoming parade marking the 70th anniversary of the end of World War Two, on the outskirts of Beijing, July 2, 2015. Troops from Russia and Mongolia will march together with Chinese forces in a parade in Beijing in September to commemorate the end of World War Two, the government and state media said on Thursday, confirming the first two foreign participants. REUTERS/Jason Lee/File Photo
مقاتلات صينية خلال استعراض عسكري في سماء بكين (رويترز)
17/9/2023

أعلنت سلطات تايوان، اليوم الأحد، رصد 28 طائرة حربية صينية قرب سواحل الجزيرة، عبر معظمها خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن 20 طائرة تم رصدها الأحد عبر خط الوسط الذي يفصل بين تايوان والبر الصيني الرئيسي ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

وذكرت الوزارة أن بكين تجري "مناورات بعيدة المدى وتدريبات"، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع بواسطة طائرات وسفن دوريات.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتوكد عزمها على استعادتها ولو بالقوة. وتدهورت العلاقات بين الطرفين عام 2016 مع وصول رئيسة تايوان تساي إنغ ون المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة.

وصعّدت بكين الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة وكثفت طلعات الطائرات الحربية في محيطها بشكل كبير العام الماضي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر جنوب الصين، بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

المصدر : الفرنسية